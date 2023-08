Dos talentos que competirán en AEW All In afrontan esta cita como un regalo muy especial, considerando su nacionalidad: Will Ospreay y Saraya. Pero también Aussie Open, pues aunque sean oriundos de Australia, comenzaron a hacerse notorios bajo los focos de la escena británica, conquistando títulos en PROGRESS y RevPro, entre otras promotoras.

Mark Davis y Kyle Fletcher han tenido la fortuna de unirse a AEW en el año de All In, y su calidad y candencia es premiada con un hueco allí. Como previa de la histórica velada, los Campeones Mundiales de Parejas ROH expondrán sus cetros ante MJF y Adam Cole; uno de los combates de pronóstico más incierto.

Pero puede que Aussie Open finalmente no compitan en All In, porque AEW los anuncia en choque titular para el próximo miércoles contra The Hardys. Esta, entonces, supondrá su cuarta defensa del cetro conseguido en Death Before Dishonor 2023, y si salen vencedores, la de All In sería la cuarta. Ayer, en Rampage, Davis y Fletcher batieron a Ethan Page e Issiah Kassidy, pero sin defensa de por medio.

Recordar que los Hardy ostentaron el Campeonato Mundial de Parejas ROH allá por 2017, apenas un mes (entre el 4 de marzo y el 1 de abril), al vencer a The Young Bucks en el evento Manhattan Mayhem y caer ante los mismos en Supercard Of Honor XI.

► El último Dynamite previo a All In

Desde la Gas South Arena de Duluth (Georgia, EEUU), AEW Dynamite Fyter Fest cuenta por ahora con el siguiente menú luchístico.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open (c) vs. The Hardys

Jon Moxley vs. Rey Fénix

The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks) vs. The Gunns y Juice Robinson

Skye Blue vs. Ruby Soho

Swerve Strickland y AR Fox vs. Darby Allin y Nick Wayne

AUSSIE OPEN beating the HARDYS & beating BTYBB so bad the main event of #ALLIN is cancelled in the SAME WEEK?!



as it should be. 👑#AEWDynamite pic.twitter.com/NNnK5FvmHY — Kyle Fletcher カイル・フレッチャー (@kylefletcherpro) August 19, 2023