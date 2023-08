«Si Punk no volvía y no participaba en el ángulo con [The] Elite, pensé que no tendría mucho impacto… [Collision] está logrando cifras similares a las de Rampage, a nadie le importa realmente… El programa es prácticamente como Rampage. Es fácil pasarlo por alto, no sucede nada relevante… No puedes apuntar a un mercado más específico que hacer a Punk contra [Samoa] Joe, lo cual sería para los fanáticos de Ring of Honor de hace 20 años. ¿Quién estaría interesado en eso en este momento?». Menos de un mes atrás, Disco Inferno criticaba a AEW por el uso de CM Punk.

► La situación de CM Punk

Más recientemente, el ex luchador va directamente a por el Best in the World. Como entonces, en su pódcast con Konnan, quien también comparte su opinión sobre la situación de Christopher Daniels, a quien Punk no quiere en Collision, K100 w/ Konnan & Disco.

«Sin embargo, hay un tipo a cargo de las relaciones de talento [Christopher Daniels]. Esa es la gran diferencia. No puedes permitir que lo menosprecien. Y yo lo sé, solo recuerdo o quería decirlo. Disco preguntó como tres o cuatro veces. Él dijo: ‘¿Qué hizo Christopher Daniels?’ ¿Sabes por qué dijo eso? Porque Christopher Daniels es tan fácil como un domingo por la mañana, amigo. Es muy fácil llevarse bien con él«, señala Konnan.

«No puedo imaginarme a Christopher Daniels haciendo algo que Punk no quiera que esté en el edificio. Punk es un egomaníaco insoportable. Eso es todo lo que significa esta situación. El tipo se queja, no acepta críticas, le gusta tener siempre la razón… Amigo, el tipo es tan frágil como puede ser cuando se trata de… mira la forma en que está actuando. No quiero que esté en el espectáculo. Está mandando a la gente a casa. No entiendo por qué siguen usando al tipo«, apunta Disco Inferno.