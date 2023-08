Carta abierta de LuFisto a MJF por Cash Wheeler

La ex luchadora de AEW LuFisto critica a MJF en una carta abierta por defender a Cash Wheeler después de su arresto y acusación de asalto con arma de fuego. Primero, el Campeón Mundial de Peso Completo se pronunció así en X:

«Estoy un poco decepcionado por ver cuántos idiotas hay en esta aplicación que sacan conclusiones precipitadas. Veo que la gente tiene demasiados privilegios. Todos somos humanos. Todos somos defectuosos. Todos cometemos errores. Tómalo de un tipo que ha cometido más errores que la mayoría. He tenido mis altibajos con FTR, pero Cash Wheeler es un gran tipo y un tipo duro. Veremos FTR versus Young Bucks frente a más de 80 mil personas el 27 de agosto. Habla de eso, idiota».

Y a continuación leemos la respuesta de ella.

► Carta abierta de LuFisto a MJF

«Estimado Sr. Friedman,

Hace dos semanas, yo también me sentí muy decepcionada por la rapidez con la que muchas personas sacaron conclusiones.

Sí, todos somos humanos; todos tenemos defectos y todos cometemos errores. Yo también he tenido mi cuota. No fui bendecida con mucha suerte ni con lo que tú llamas privilegio de las personas, pero hice lo mejor que pude, aprendiendo a través de ensayos y errores, cayendo y levantándome para intentarlo de nuevo, una y otra vez.

Sabía que sería criticada por compartir mi historia personal sobre lo que sucedió el día que entré al vestuario de mujeres de AEW. Sin embargo, nunca esperé que los tweets tuyos y de tus colegas llevaran al acoso y a las amenazas de muerte que continúan hasta el día de hoy.

Es cierto. No llegué a las grandes ligas. No tienes que recordármelo. Lo sé.

Eso no significa que merezca que me llamen ‘miserable’.

No significa que no sea lo suficientemente buena.

No significa que sea difícil de trabajar.

No significa que no tenga la cabeza en su sitio.

Puedes llamarme de muchas maneras, pero lo que no soy es una mentirosa. Si algo, mi gran boca y mi necesidad de señalar las cosas tal como son ha sido mi deshacer en una industria donde se espera el silencio para mantener tu trabajo o conseguir uno.

‘Si alguien ha estado en la lucha profesional durante más de una década y los encuentras talentosos pero nunca han tenido éxito, hay una razón para ello’.

Mis luchas intergénero eran malas para la televisión. Mis combates hardcore eran demasiado violentos y no presentaban una buena imagen de una mujer. Yo era demasiado robusta para los tipos de modelos que buscaban.

Cuando sentía que algo estaba mal, hablaba, discutía. Por lo tanto, me etiquetaron como un problema.

Cuando eres la única chica en la lista, es una maldición. Hoy en día, todo lo que describí es elogiado.

No, no estoy loca.

Pero sí, tengo luchas.

Para parecer fuerte, inquebrantable y para mostrar que nada me afectaba, guardé todo para mí mientras me golpeaban y abusaban mental y físicamente durante años en la lucha libre y en casa. Me convertí en una persona introvertida con depresión crónica que no puede confiar en nadie.

Voy a un evento, lucho y me voy inmediatamente después. No socializo y no tengo amigos cercanos. Tengo ataques de pánico si estoy en el evento principal, por miedo a no ser lo suficientemente buena y porque mi mente va a mil por hora debido a mi severo TDAH.

Definitivamente no estoy buscando atención. Simplemente amo la lucha libre tanto que sigo adelante, incluso después de 26 años… Pero de todo eso, tú no sabrías nada. Nunca nos sentamos realmente a hablar.

Sé por qué no llegué a ningún lado.

¿Y hoy? Bueno, soy demasiado vieja.

No se trata de ser valiente o no. Soy brutalmente honesta y me niego tercamente a abandonar mis principios, incluso si conduce a mi caída. Es simplemente la forma en que soy. ¿Y adivina qué? A la gente de la industria todavía no le gustan las personas como yo hoy en día. ¿Por qué dejarían entrar a la ‘anciana amargada que no entiende’?

Tus palabras animaron a tus seguidores a decirme que no soy nadie que desperdició 26 años de su vida… Que debería desaparecer o lanzarme de un puente.

Tú y yo nos vimos quizás 2-3 veces. Nunca hubo más que un ‘¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estás?’ Sin embargo, sentiste la necesidad de menospreciarme tanto como pudieras para encubrir la actitud de tus colegas, como si yo fuera absolutamente inútil, nada.

¿Y por qué?

Debido a todo el acoso y las amenazas que recibí después de tus mensajes, decidí quedarme en casa el fin de semana pasado, sin querer ser una carga en mi primer día en Blitzkrieg Pro o en Beyond Wrestling, que han sido muy buenos conmigo.

Con tu contrato de un millón de dólares, probablemente no te importa si pierdes uno o dos días de trabajo.

Probablemente la vida siga para ti y tu amigo, y también será genial ver a FTR versus Young Bucks frente a 80,000 personas.

Sin embargo, para esta ‘luchadora independiente de toda la vida’, incluso si tengo un buen trabajo ‘real’, perder fechas puede ser la diferencia entre poder vivir lo suficientemente cómoda y rascarme el fondo de los bolsillos para pagar la hipoteca.

Las palabras tienen consecuencias.

Juzgar a alguien sin conocer su historia tiene consecuencias.

El apoyo que muestras a tu amigo Cash es admirable. Lo conoces, así que quizás entiendes por qué. Trabajo en una instalación de detención, por lo que sé que tales acciones son demasiado complicadas para comprender rápidamente.

Hay muchos factores a tener en cuenta antes de juzgar a la persona involucrada y la situación.

Realmente desearía que hubieras tenido la misma gracia y cortesía hacia mí, especialmente dado que ni siquiera nos conocemos.

Tal vez la próxima vez que le pase a alguien más, lo entenderás.

O no.

Lo siento, pero no lo siento.

Gen Goulet

LuFisto».