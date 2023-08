Zach Gowen debutó en WWE durante el episodio de SmackDown del 15 de mayo de 2003 y fue despedido de la compañía el 4 de febrero de 2004. A pesar de la brevedad de su carrera en la misma, se pueden recordar algunos momentos -también había trabajado previamente en TNA o posteriormente en ROH y la escena independiente- y hoy nos acorodamos de la lucha que tuvo con Brock Lesnar en el programa de la marca azul del 19 de agosto.

Fue uno de los 16 combates que tuvo en el McMahon Empire, comenzando con el choque en desventaja que él y Stephanie McMahon ganaron a The Big Show para que Gowen consiguiera un contrato, y terminando con su mano a mano con Tajiri el 21 de octubre. Podemos señalar también que se enfrentó a Vince McMahon en Vengeance 2003 y a Matt Hardy en No Mercy 2003. Además, trabajó con John Cena o Kurt Angle.

► Zach Gowen recuerda a Brock Lesnar

Volvemos a ese enfrentamiento con The Beast Incarnate pues de él estuvo hablando Zach Gowen recientemente en The False Finish.

«A medida que llego a SmackDown, me comunican la idea de enfrentarme a Brock, lo cual me emociona muchísimo porque pienso: ‘Sé que podemos lograr algo realmente especial aquí, lo sé’«.

«Todas las piezas están en su lugar, armamos el combate y resulta ser uno de los enfrentamientos más violentos en la historia de la WWE«.

«Duró solamente cinco o seis minutos. Querían que Brock fuera odiado, y el equipo creativo pensó: ‘¿Cómo podemos lograr que Brock sea odiado?’ Como mencionaste, golpear al chico local con una pierna delante de su madre, un desastre ensangrentado«.

«Fue la primera vez en mi vida que me corté para sangrar en SmackDown, por eso hay mucho sangrado. No se suponía que fuera tanto, pero no sabía en absoluto lo que estaba haciendo. Nuevamente, no es algo que volverás a ver que la WWE haga».