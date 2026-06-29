En la reciente edición de Slammiversary, Mike Santana defendió el Campeonato Mundial de TNA contra Nic Nemeth. Santana llegó como la cara de la compañía, pero no se fue con el título, activando las especulaciones en torno a que su contrato con TNA Wrestling a punto de expirar, y que WWE sería su siguiente destino.

► Mike Santana perdió su título en Slammiversary

Durante la reciente edición de Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez analizó cómo se desarrolló el desenlace de Slammiversary, y Dave Meltzer comentó que la salida de Santana de TNA parecía prácticamente inevitable tras su derrota ante Nic Nemeth.

“Eso responde a la pregunta. Aunque ya sabíamos la respuesta. De TNA, parece que se irá a la WWE casi con seguridad. Y debería, ya sabes, es el momento, es hora de que se vaya. No sé, como dije, no sé cómo le irá a largo plazo, en general, pero está en una etapa de su carrera en la que tiene que intentarlo. Ya probó AEW, no era para él. Tiene que probar WWE. Quizás funcione. No hay garantías, pero ojalá, ojalá le vaya bien”.

Esta parece ser una señal bastante clara de que Mike Santana no seguirá en TNA una vez que finalice su contrato. Santana perdió el título de una forma que lo protegió, ya que la historia giraba en torno a la pérdida de sangre y las lesiones que finalmente le pasaron factura. Cayó luchando hasta el final, que es precisamente la manera de despedir a alguien sin que pierda su fuerza.

Santana ya tuvo un paso por AEW, pero esa etapa no se convirtió en el gran éxito individual que muchos fanáticos creían que podría tener, ya que trabajó más en la división por equipos. Se prevé que WWE sea un escenario muy diferente para él, el ex Campeón Mundial TNA podría encajar bien allí.

Ni Santana ni WWE han anunciado nada todavía, pero Slammiversary definitivamente cambió el rumbo de la conversación, y será cuestión de tiempo para saber si el luchador cambiará definitivamente de rumbo.