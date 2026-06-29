Forbidden Door: Will Ospreay venció a Swerve Strickland en lucha de 6 estrellas

Esta noche, en la doceava lucha del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo Will Ospreay logró vencer a Swerve Strickland en una histórica lucha de 6 estrellas, la primera lucha calificada con 6 estrellas en SÚPER LUCHAS, y estelarizará ALL IN Wembley buscando el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

► Momentos clave

En un enfrentamiento calificado como una obra de arte perfecta y un sólido candidato a Lucha del Año, Will Ospreay derrotó a Swerve Strickland en la gran final masculina del Torneo de la Fundación Owen Hart, asegurando su boleto dorado para estelarizar el evento magno ALL IN en su tierra natal.

Guerra psicológica, sangre y violencia extrema. El choque inició con las revoluciones al máximo cuando ambos intentaron conectar sus movimientos finales (House Call y Hidden Blade) en los primeros segundos. La intensidad escaló cuando Swerve expuso un tensor del ring y, tras una distracción de Prince Nana (quien le arrojó café a Ospreay), Strickland azotó al británico con una brutal Powerbomb en la ceja del ring.

Swerve castigó el cuello de Ospreay contra el tensor expuesto, haciéndolo sangrar de la cabeza. A partir de ahí, la contienda se tornó salvaje: Ospreay revirtió la ofensiva con una Spanish Fly a quemarropa y un doloroso Styles Clash. La acción se trasladó a la zona de ringside, donde Ospreay estrelló la cabeza de Swerve contra la escalera metálica, provocándole una profusa hemorragia.

Tras un altercado cerca de la mesa de comentaristas, Ospreay ejecutó un impresionante Styles Clash sobre la mesa, obligando a Strickland a regresar al ring en el último segundo de la cuenta del réferi.

El tramo final fue un despliegue de resistencia sobrehumana. Swerve conectó un fulminante Swerve Stomp a la espalda y un House Call del que Ospreay zafó en la primera palmada. Ospreay respondió con un Hidden Blade y un Storm Breaker, pero Strickland sobrevivió de forma milagrosa.

Swerve recurrió al juego sucio con un golpe bajo al réferi y conectó el letal Cop Killa combinado con el Big Pressure. Cuando Ospreay parecía no poder más, la facción de los Death Riders apareció en ringside para alentar con furia a su compañero, devolviéndole la vida al británico en el momento más crítico.

Inyectado por la energía de The Death Riders, Ospreay desató una ráfaga final de proporciones épicas. Conectó un sorpresivo Hidden Blade, seguido de un letal Buckshot Lariat, un Paradigm Shift y el Death Rider. Para poner el último clavo en el ataúd de Strickland, Will Ospreay ejecutó el destructivo Tiger Driver ’91 para asegurar la cuenta de tres en medio de la locura colectiva de la arena.

Calificación de la lucha: ★★★★★★