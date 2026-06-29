Lo bueno y lo malo de AEW FORBIDDEN DOOR 2026

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Lo bueno y lo malo de Forbidden Door 2026 | Will Ospreay vs. Swerve Strickland

AEW FORBIDDEN DOOR 2026.— Este domingo vimos un nuevo PPV de AEW, Forbidden Door 2026, cuyo estelar vimos una lucha por equipos en la división femenil.

AEW FORBIDDEN DOOR 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW FORBIDDEN DOOR 2026.

LO MALO

► 1- Luchas por el Campeonato Mundial de Parejas

Tuvo la estructura WWE que suele ser tan aburrida. Largos tramos de castigo a Christian que no encajan con el ritmo habitual de AEW, aunque el regreso sorpresa de Jay White ayudó a salvar el cierre.

LO BUENO

►  3- Jon Moxley vs. Bandido

Lucha de cinco estrellas. Bandido estuvo totalmente al nivel de Moxley, en una lucha brutal con sangre, escaleras metálicas como arma y una sumisión final donde la réferi tuvo que detener el combate. Una defensa que eleva tanto al campeón como al retador.

►  2- Mercedes Mone vs. Maya World

Una final de torneo con público completamente entregado a la retadora, múltiples cuasi-finales dramáticos y un cierre que recompensó a ambas luchadoras por igual.

►  1- Will Ospreay vs. Swerve Strickland

Forbidden Door 2026.
Forbidden Door 2026.

La primera lucha calificada con seis estrellas en Súper Luchas, calificación perfecta de 10 en calidad, narrativa e intensidad, y candidata a lucha del año. El cierre con Buckshot Lariat, Paradigm Shift, Death Raider y finalmente el Tiger Driver ’91 fue una secuencia de remates dignos de una rivalidad de tres capítulos que necesitaba un final a esa altura.

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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