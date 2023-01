“De hecho, para ser honesto contigo, creo que realmente me estoy volviendo demasiado viejo para esta mi*rda, realmente lo soy. No, lo hago, realmente creo que me estoy volviendo demasiado viejo para eso. Creo que lo que me espera en el futuro es tal vez hacer podcasts y, no sé, jugar videojuegos”. Con estas palabras, Tony Schiavone daba a entender recientemente que sus días en All Elite Wrestling estaban contandos. No obstante, parece que nada más lejos de la realidad.

► Tony Schiavone no se retirará todavía

Hablando en un nuevo episodio de su What Happened When, el entrevistador y comentarista de AEW aclara que no va a retirarse en un futuro cercano y que es el hombre más afortunado del mundo.

«Nunca había estado mejor en mi vida, gracias por preguntar. Lo digo porque Adam Demois, hablé con él ayer con nuestro podcast adicional, y me dijo: ‘Entonces te jubilas, ¿eh?’. ‘¿De qué diablos estás hablando?’ Aparentemente, un día estaba cansado y dije: ‘Hombre, solo estoy cansado. Tal vez solo haga un podcast contigo y haga videojuegos el resto de mi vida. Bueno, eso se convirtió en un clickbait.

“Dije: ‘Sé que tú y tus lectores me odian, está bien. Pero no tengo planes de retirarme. Soy el tipo más afortunado del mundo, entonces, ¿por qué me iría? Claro, me canso. Me quedo despierto toda la noche del martes por la noche y no duermo el miércoles por la noche, y termino durmiendo la mayor parte del día el martes hasta el final de la tarde, cuando tenemos que hacer un trabajo para Rampage. Así que estoy muy bien».

¿Os gusta el trabajo de Tony Schiavone comentando y entrevistando en AEW?