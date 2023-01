Natalya tiene una rival de ensueño fuera de la WWE

”No he ganado el Campeonato Femenil Raw. Uno de los objetivos que tengo en la WWE es convertirme en Campeona Grand Slam. Actualmente, soy Campeona de la Triple Corona. Entonces, algún día, me encantaría decir que sostuve el Campeonato Femenil Raw… Para mí, eso sería algo que me encantaría hacer”. Natalya adelantaba a finales de 2022 el sueño que tiene en lo relativo a los títulos de la WWE. Si se retirara hoy entraría al Salón de la Fama pero la veterana todavía tiene objetivos pendientes como Superestrella.

► Natalya quiere luchar con Giulia

Pero no solo en cuanto a campeonatos sino también a oponentes. En varias ocasiones ha señalado a luchadoras de su misma compañía con la que quiere compartir por primera vez o volver a compartir el encordado. Pero en una reciente publicación en redes sociales Nattie miraba hacia fuera para apuntar a Giulia, la guerrera de Stardom. Y es interesante apuntar que esta compartió el tweet por lo que entendemos que también querría ese mano a mano. Aunque realmente no parece que vaya a suceder en un futuro cercano.

La «Dangerous Queen» es la actual Campeona Stardom, desde hace tan solo cinco días, cuando venciera a Syuri en Stardom Dream Queendom 2022. Nunca ha trabajado en la WWE y no tenemos ninguna información acerca de que tenga intención de hacerlo próximamente. Aunque solo tiene 28 años por lo que tendrá tiempo más que suficiente para emprender ese camino si en algún momento le interesa. Y de la misma manera, todavía más improbable parece que Natalya vaya a dejar su compañía para luchar en otra.

¿Pensáis que algún día se dará una lucha entre Natalya y Giulia?