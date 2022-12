Ric Flair y Eric Bischoff llevan años teniendo problemas personales, desde que trabajaran juntos en WCW, pero en las últimas semanas han estado especialmente en primera plana atacándose el uno al otro, hasta el punto de que otros nombres importantes de la lucha libre profesional han estado compartiendo sus opiniones al respecto. Por ejemplo, Kurt Angle les decía esto a ambos recientemente:

“Solo necesitan dejarlo atrás. Superen los problemas de ira del pasado. Escucha, Ric es un gran tipo, Eric es un gran tipo, sé que no se llevan muy bien, pero la vida es demasiado corta. No puedes estar recordando cosas malas que ocurrieron en el pasado y aferrarte a eso, eso no es bueno. Eso no es bueno para ellos ni para nadie más”.

► Tony Schiavone critica a Ric Flair y Eric Bischoff

Ahora es Tony Schiavone quien se pronuncia. Aunque no es tan amable como el medallista de oro olímpico pues directamente critica tanto a Flair como a Bischoff dando a entender que no se cree que la disputa que tienen es verdadera. Nunca se sabe pero ¿por qué motivo iban a crear una ficticia si no están sacando nada de ella? Sí, llaman un poco la atención, pero nada más. Esto dijo en su podcast:

“En primer lugar, debes tener en cuenta que tanto Bischoff como Flair están llenos de mi*rda. Créeme. Entonces, cuando traes eso a la ecuación y te sientas allí y escuchas a dos personas, las miras y las escuchas ir y venir y piensas: ‘Estos dos tipos están llenos de mi*rda. Debo tomar mis propias decisiones’”.

¿Qué os parecen las palabras de Tony Schiavone?