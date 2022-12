Tony Schiavone es un rostro habitual de la programación semanal de All Elite Wrestling como uno de los comentaristas de Dynamite así como también en los eventos de pay-per-view. Ocasionalmente también realiza entrevistas. Sin olvidar su podcast, donde se mantiene conectado tanto con la compañía como con el resto del mundo luchístico; hace unas horas nos hacíamos eco de sus palabras sobre que Ric Flair y Eric Bischoff están llenos de mi*rda. Y anteriormente apuntaba que quizá Mandy Rose no vuelva a luchar.

► El futuro de Tony Schiavone

Pero puede que más pronto que tarde deje de trabajar en la televisión de AEW. Hablando recientemente en What Happened When with Tony Schiavone señalaba que su trabajo actual lo agota y que se está haciendo demasiado mayor para llevarlo a cabo. El agotamiento no lo vamos a discutir pero recordemos que Tony Schiavone tiene 65 años mientras que Jim Ross tiene 70.

“De hecho, para ser honesto contigo, creo que realmente me estoy volviendo demasiado viejo para esta mi*rda, realmente lo soy. No, lo hago, realmente creo que me estoy volviendo demasiado viejo para eso”.

No obstante, entendemos que si deja de ser comentarista no va a abandonar All Elite Wrestling. Además, él mismo comenta que continuará con su podcast y jugando a videojuegos.

“Creo que lo que me espera en el futuro es tal vez hacer podcasts y, no sé, jugar videojuegos”.

Pero tampoco sabemos cuando exactamente Tony Schiavone podría alejarse de la mesa de comentarios de AEW. De todas maneras, seguiremos informando a medida que tengamos más novedades sobre su futuro en la lucha libre. Cabe mencionarse que comenzó su carrera a inicios de los 80. Lleva toda una vida en la industria.

