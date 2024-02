Tony Khan: «WWE y Netflix van a elevar a todos»

Tanto desde WWE como desde Netflix han hablado extensamente sobre el acuerdo entre las dos compañías. No demasiado desde otros rincones de la lucha libre profesional pero también ha habido quienes han compartido su opinión, como Matt Hardy, luchador de AEW:

«Fue algo grande, fue impactante. Una vez que escuché eso y empecé a conocer los detalles y me informé sobre lo que estaba sucediendo, eso es enorme. Es un trato masivo. Solo el hecho de que tengan esta plataforma masiva en Netflix. Literalmente, puedes lanzar tu propio contenido con la marca de la WWE, prácticamente sin límites. (…) El hecho de que la WWE ponga Raw en Netflix, sé que esto fue algo importante para Vince, pero estoy seguro de que está arraigado en la mentalidad de la WWE, ‘Asegúrate de decir esto, es muy importante. La WWE es la primera compañía en tener su programa insignia en streaming, los primeros’. Los primeros siempre fueron una gran manera de tratar de transmitir tu punto en la WWE si estás tratando de vender algo. Si era la primera vez, era un punto fuerte con Vince y estoy seguro de que aún está arraigado en la cultura de la WWE ahora (…)».

► Tony Khan de WWE y Netflix

O ahora el presidente de la misma empresa, Tony Khan. Es bien sabido los ataques que ha habido de un lado hacia el otro con el paso de los años pero el mandamás All Elite no ve con malos ojos la relación WWE-Netflix. Durante una reciente aparición en Payne & Pendergast, mientras hablaba de los propios derechos televisivos de su organización, le preguntaron si ese trato eleva a toda la industria:

«Por supuesto. Estamos entusiasmados por renovar los importantes derechos de medios en el negocio de la lucha libre. Es genial ver eso para todos.

Luego Khan se centró nuevamente en AEW para reafirmar que la situación con TBS y TNT es excelente. Aunque no hace mucho comentaba que existe mucho interés tanto en All Elite Wrestling como en Ring Of Honor.

«Además, estamos en un año de contrato importante, y creo que AEW también obtendrá grandes derechos de medios. En este momento, tenemos una excelente asociación en TBS y TNT que quiero mantener durante mucho tiempo. Hemos estado en estos canales desde 2019, ya son cinco años, y ha sido genial. Quiero seguir adelante porque hay una gran tradición de lucha libre en estos canales».