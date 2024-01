Matt Hardy de WWE-Netflix: «Posibilidades infinitas»

Netflix había hecho aquel show interactivo Escapa del Undertaker y estaban preparando un documental de Vince McMahon pero poco más tenían en relación con WWE hasta que recientemente salió a la luz la bomba de que las dos compañías han alcanzado un acuerdo multianual y multimillonario que comenzará con Raw emitiéndose en la plataforma de streaming cuando inicie el 2025. Y como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar.

► Matt Hardy de WWE-Netflix

Entre todas ellas destacamos en esta ocasión la de Matt Hardy, que si bien los últimos años de su carrera los ha dedicado, hasta ahora, a AEW, nunca ha perdido la atención sobre la que durante la mayor parte de la misma fue su casa, siempre compartiendo su punto de vista acerca de lo que ha ido ocurriendo en ella, para bien o para mal.

«Fue algo grande, fue impactante. Una vez que escuché eso y empecé a conocer los detalles y me informé sobre lo que estaba sucediendo, eso es enorme. Es un trato masivo. Solo el hecho de que tengan esta plataforma masiva en Netflix. Literalmente, puedes lanzar tu propio contenido con la marca de la WWE, prácticamente sin límites. No es como una estación de televisión donde tienes un tiempo específico, todo es por streaming, así que eso permitiría tantos proyectos fuera de la lucha libre regular. Puedes tener un programa con The Undertaker, puedes tener a tipos que se retiran y no pueden luchar [tener un programa], las posibilidades son infinitas en eso.

«El hecho de que la WWE ponga Raw en Netflix, sé que esto fue algo importante para Vince, pero estoy seguro de que está arraigado en la mentalidad de la WWE, ‘Asegúrate de decir esto, es muy importante. La WWE es la primera compañía en tener su programa insignia en streaming, la primera vez.’ Los primeros siempre fueron una gran manera de tratar de transmitir tu punto en la WWE si estás tratando de vender algo. Si era la primera vez, era un punto fuerte con Vince y estoy seguro de que aún está arraigado en la cultura de la WWE ahora.

«Es evolución, ¿verdad? Los tiempos cambian, la tecnología cambia. Por mucho que podamos no gustar u odiar, tenemos que enfrentar la realidad de que los tiempos cambian. Todo cambia y el streaming es definitivamente algo que ha cambiado. Se vuelve más y más relevante, se vuelve más y más predominante en nuestras vidas cada día. Así que sí, sabía que este día llegaría. ¿Sabía que llegaría hoy, 23 de enero de 2024? No, específicamente, pero sabía que llegaría más temprano que tarde.»