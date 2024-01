Eric Bischoff de WWE-Netflix: «Qué gran día»

A partir de enero de 2025, WWE RAW se emitirá en Netflix. Unas horas atrás esta información y mucha otra en relación ocupó la primera plana de la lucha libre profesional y las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, CM Punk se hizo eco en Instagram con un par de publicaciones, siendo una de ellas: «Netflix and Phil».

► El acuerdo WWE-Netflix

También Eric Bischoff quiso compartir su punto de vista sobre el acuerdo mientras hablaba en Strictly Business:

«Es un acuerdo monstruoso, y no he tenido mucho tiempo para pensarlo. Fueron dos grandes noticias. Uno, la incorporación de The Rock a la Junta Directiva de TKO, lo cual es fantástico. El otro, por supuesto, es el trato con Netflix. Es gracioso, con todas las conversaciones que hemos tenido sobre hacia dónde podría ir Raw, hemos hablado de Amazon, que tenía mucho sentido debido a las oportunidades adicionales que conllevaba. Pero Netflix ha sido un verdadero gigante en el espacio de transmisión durante bastante tiempo. Aunque no lo vimos venir, tiene mucho sentido por muchas razones. Qué gran día«.

«Obviamente, es un acuerdo masivo, ¿verdad? Mira la imagen aquí. He hablado de patrones, ¿verdad? Pequeños puntos aquí, pequeños puntos allá, y empiezas a conectar esos puntos para crear un patrón. Si miras lo que Nick Khan ha hecho en el último año o año y medio, cuando muchas de estas cosas estaban en juego o se estaban desarrollando antes de que se anunciaran, está claro para mí que las oportunidades de crecimiento para la WWE, al igual que la NFL, son internacionales. Ahora, ¿qué significa eso con Netflix? No lo sé, ¿qué tal 240 millones de suscriptores en 190 países diferentes? Esa es una gran oportunidad para hacer crecer tus eventos en vivo internacionales, tus PLEs, y simplemente establecer una presencia más amplia a nivel internacional, más allá del Reino Unido y Europa, que tradicionalmente ha sido un buen mercado.

«Pero al pasar al streaming y no depender de la transmisión terrestre por cable en países, por ejemplo, en Europa, cada mercado dentro de ese país tiene diferentes estándares de transmisión. Esto permite a la WWE, asumiendo que algunos de esos desafíos aún existen, simplemente evitarlo todo. Ahora, su contenido será de fácil acceso en el Reino Unido, Francia, Alemania, quiero decir, mira el Reino Unido. Un mercado de ingresos de $1.5 mil millones para Netflix. Es el segundo más grande después de Estados Unidos para Netflix. Esa es una oportunidad de crecimiento masivo porque probablemente habrá más personas que tengan acceso al producto o será más fácil ver el producto. Así que se trata simplemente de crecimiento internacional. Para mí, creo que esa fue probablemente una razón detrás de este movimiento, y va a ser fascinante verlo«.