Nick Khan de WWE-Netflix: «Así como Disney-Marvel»

Nick Khan, CEO de WWE, se pronuncia sobre el acuerdo con Netflix -hablando de la Fórmula 1 y Drive to Survive, de Disney+Marvel y Warner–DC– cuando en una aparición en Bloomberg TV se le preguntó si la audiencia de la la compañía de lucha libre se expandiría si el gigante del streaming produjera un documental detrás de cámaras como el mencionado.

► Nick Khan habla de WWE-Netflix

«Sería un error por parte de nosotros en la WWE no hacerlo con Netflix. Supongamos que lo que dijiste es exactamente lo que todos estamos pensando, nosotros siendo Netflix y la WWE. Viste lo que Drive to Survive hizo por Formula One, creemos que la audiencia de la WWE, que ya es grande a nivel global, solo crecerá con un programa como ese».

Cuando le preguntaron si la WWE y Netflix trabajarían en cosas fuera de Raw, Khan respondió: «Ten en cuenta que en la WWE, tenemos un tesoro completo de propiedad intelectual que está en gran medida sin explorar. Si observas lo que hizo Disney, ciertamente fue a través de adquisiciones con Marvel y Lucasfilm; si observas lo que hizo Warner Brothers Discovery cuando adquirió DC hace mucho tiempo, ahora tienes este tesoro en Netflix que está disponible para producir. Así que cosas como The Undertaker, personajes que se han creado con el tiempo, esperamos obtener todo eso con Netflix también«.

Si no conoces Drive to Survive, echa un vistazo a la sinopsis y el tráiler para intentar imaginar cómo podría ser un documental así con WWE:

Los pilotos, representantes y propietarios de escuderías viven con el pie pegado al acelerador, dentro y fuera de la pista, durante la dura temporada de carreras