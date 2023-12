Tony Khan: «Existe mucho interés en AEW y ROH»

Tony Khan no puede saber qué le deparará el futuro televisivo tanto a AEW como a ROH pero sí que ambas tienen muchos pretendientes. Le preguntaron nuevamente en la reciente conferencia de medios de Worlds End, que tendrá lugar mañana sábado 30 de diciembre, y el presidente de las dos empresas se mostró optimista no solo en este sentido sino también acerca de continuar trabajando con Warner Bros Discovery a lo largo de 2024 antes de que las conversaciones/negociaciones den comienzo.

► Mucho interés en AEW y ROH

«Tenemos una relación excelente con Warner Bros Discovery. Es increíble. Hemos estado en conversaciones con ellos durante varios años y este próximo fin de semana marca el quinto aniversario del lanzamiento de AEW. Anunciamos la formación el 1 de enero de 2019 y aquí estamos, a pocos días del quinto aniversario de eso. Warner Bros Discovery ha sido un socio indispensable a lo largo de este recorrido. Estoy muy emocionado por el futuro de AEW y entusiasmado por trabajar con Warner Bros Discovery durante 2024 y más allá. Habrá muchas conversaciones emocionantes sobre los derechos mediáticos de AEW. Será un año muy emocionante y sucederán muchas cosas. Tenemos una situación excelente con Warner Bros Discovery y ha sido un año estupendo para esa colaboración.»

«Estamos bajo un acuerdo exclusivo. No puedo decir con certeza qué deparará el futuro de AEW, pero sé que hay mucho interés en la lucha libre profesional. Judgando por el mercado, he tenido mucho interés en Ring of Honor, que estoy manteniendo y espero tener una carta adicional para jugar más adelante en el próximo año en tales negociaciones. Sabiendo que hay toneladas de interés en ROH y ese producto por parte de partes externas, y sabiendo que hay mucho más interés en AEW, varias veces más, y derechos de transmisión mucho mayores para AEW en el futuro, augura bien en el mercado, sabiendo que probablemente habrá muchos pretendientes para AEW. Lo descubriremos con certeza a medida que nos acerquemos al final del año. Debo decir que es realmente genial trabajar en Warner Bros Discovery, y si alguien llegara, tendría que ser una oferta increíble porque tenemos algo grandioso aquí y es un lugar fantástico para estar. Valorizo mucho la relación.»