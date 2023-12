Hace esperar TNA (de aquí en adelante la denominaré así aunque el «rebranding» no se haya oficializado todavía) a sus seguidores, con una nueva edición de hemeroteca, si bien presentó nuevo contenido en forma del resto de sus particulares galardones: luchador del año, luchador del año de la División X, momento del año y combate del año.

.@SpeedballBailey vs @WillOspreay is the Match of the Year for good reason! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/MJJE7niGO8