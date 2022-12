Tony Khan: «MJF puede ser difícil fuera de cámaras»

Uno de los éxitos de MJF es mantener su personaje en AEW (u otras compañías anteriormente) cuando no está trabajando. Es imposible saber cómo se comporta en una habitación cerrada cuando está él solo o con otras personas de su confianza. Pero siempre ha sabido cómo llevar la magia más allá para que cuando está en un encordado sea aún más emocionante. Incluso hace dudar a muchos de si realmente es así siempre, si lo que se ve en Dynamite es lo que sucede de puertas para adentro. Probablemente, no, al menos no exactamente.

► Tony Khan habla de MJF

Por otro lado, Tony Khan señala que MJF puede ser difícil fuera de cámaras. Lo comenta en su reciente entrevista con Today. Entendemos que el mandamás de All Elite Wrestling puede estar simplemente ayudando al joven luchador a no desvelar más de lo que el público necesita saber para disfrutar de lo que hace en televisión.

«MJF, creo, es uno de los luchadores profesionales más carismáticos e inteligentes del planeta. Y hay fanáticos en todo el mundo que se sienten atraídos por sus acciones y toman nota cada vez que habla. Este soy yo el 100% del tiempo, los 365 días del año. No cambia. Puedes preguntarle a la gente en mi industria, y la gente lo ha hecho, y luego los fanáticos dicen: ‘Oh, estas otras personas solo siguen con la artimaña’. Ese soy yo. Mis propias experiencias al tratar con él, he encontrado que es más difícil en algunos aspectos fuera de cámara, si es que eso es posible«.

¿Creéis que MJF es igual dentro y fuera de AEW?