MJF no teme ser el abanderado de los atletas judíos

“Creo que Kyrie y Kanye son… interesantes. Creo que sus creencias son interesantes, y por interesantes me refiero a que me aburren, y si alguien lo aprueba, creo que eres un gran perdedor”. Estaba hablando de nosotros como si fuéramos pequeños trolls escamosos que viven debajo del puente, cuando somos miembros normales y funcionales de la sociedad«. MJF pronunciaba estas palabras después de los recientes comentarios antisemitas del rapero Kanye West y el jugador de la NBA Kyrie Irving.

► MJF, ¿el abanderado de los atletas judíos?

Como bien sabemos, el Campeón Mundial AEW es judío, y ahora también que no teme ser el abanderado de los atletas dentro de esta comunidad. De ello estuvo hablando recientemente en Today.

«Es muy divertido para mí que ahora, de repente, las conversaciones se iniciaron porque Kanye West decidió hablar sobre la parte más vulnerable de la sociedad: el antisemitismo siempre ha estado ahí, siempre, siempre, siempre. El Holocausto no fue hace mucho tiempo. Y creo que eso es algo que a la gente le encanta olvidar o no admitir. Entonces, no, no tengo miedo de ser un abanderado como atleta judío«.

En la misma entrevista, la prometida del luchador, Natalie Rosenblum, señaló la importancia de que alguien en la posición de MJF rompa los prejuicios.

«Creo que necesitamos más personas como él porque hay un estereotipo cuando piensas en los judíos, y creo que está rompiendo ese molde, como yo, como muchas otras personas. Entonces, el hecho de que pueda salirse de ese papel de, ya sabes, de judío estereotipado, creo que es maravilloso. Y creo que es necesario».