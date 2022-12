A MJF le encanta mirar hacia el futuro. Aún pudiendo enfocarse en el presente, en que está viviendo el mejor momento de su carrera siendo el Campeón Mundial AEW, no deja de imaginar qué pasará en los próximos años. Por ejemplo, hablando de qué decisión tomará cuando su contrato termine y comience la que él llama «guerra de ofertas» con su actual compañía batallando con WWE para contratarlo. Obviamente, no se sabe lo que sucederá entonces, pero si finalmente es agente libre, con toda seguridad ambas (y otras) le harán buenos ofrecimientos.

De la misma manera, en una reciente publicación en redes sociales, la «Sal de la Tierra» adelanta que se retirará de la lucha libre profesional en algún momento de la próxima década de su vida, cuando esté en sus 30 años; actualmente tiene 26. Y no tendría por qué no hacerlo. Es decir, no colgará las botas con 31 pero ¿por qué no con 39? Eso dependerá probablemente de lo bien o mal que le vaya en su carrera como actor; recordemos que tiene en post-producción la película ‘The Iron Claw‘, que versará acerca de la familia Von Erich.

You people will be let down horrendously and I’m gonna laugh. every time I win you’ll say it’s bad tv because deep down you resent the fact that at 26 I’ve accomplished more in my life then you ever will.

By the time I’m in my 30’s I’ll have pillaged this industry and left it. pic.twitter.com/5a2NdCxbwF

