El desastre de Ronda Rousey en WWE

No es un secreto que Ronda Rousey creció siendo una fan de WWE y que su sueño era ser parte de WWE algún día, y logró su objetivó, además de convertirse en campeona. Pero viendo más detalladamente su etapa en la empresa McMahon, podemos darnos cuenta no ha tenido todo el éxito que se esperaba.

Hay muchos factores que contribuyen a esto. Por ejemplo…

► Parte creativa

Uno de los primeros a quienes podemos culpar es a Vince McMahon. No es un secreto que uno de los grandes fallos de McMahon fue el manejo de la division femenil. Muchas luchadoras fueron afectadas por el hecho de que no las tomaba en serio. Rousey no fue la excepción.

Rousey fue puesta en rivalidades con luchadoras a las que les faltaba mucha experiencia, pues fueron creadas con el sistema WWE, como Alexa Bliss o Nia Jax por ejemplo, dando como resultado luchas sosas. A esto puede sumársele el hecho de que Ronda Rousey no es muy buena en el micrófono, y aunque Paul Heyman se ofreció a manejarla, la dejaron sola en ese papel, y todo eso fue lentamente alienando a los fans.

► Ronda Rousey

Ronda Rousey también tiene su parte de culpa, pues a pesar de ser fan de la lucha, no tiene un buen entendimiento de lo que quieren los fans de la lucha. Cuando la empezaron abuchear, lo tomó personal y prefirió distanciarse emocionalmente de los aficionados.

Tampoco hay que ignorar detalles ajenos a la lucha, como sus comentarios que apoyaban una teoría de conspiración en el tiroteo en la primaria Sandy Hook, que aunque fueron cuando todavía era peleadora de UFC, siguen siendo un lastre para ella.

► Un puente con las MMA

Una de las razones por las que WWE quería firmar a Ronda Rousey era para ser puente con los fans de las MMA, pero además de que estos y los fans de la lucha son muy distintos, en sus últimos días con UFC, Rousey también comenzó a ser odiada por la comunidad de las MMA, en parte por cosas como lo de la primera Sandy Hook, que relatamos arriba.

WWE ya tenía un puente con las MMA en Brock Lesnar, alguien que con mejor entendimiento de la lucha libre y uno de los luchadores predilectos de Vince McMahon, y que siempre ha rendido en todos los parámetros posibles.

► Conclusión

A pesar de todo esto, Rousey sigue siendo una personalidad mainstream, pues su fama va más allá de WWE, y su nombre tuvo mucho peso para las negociaciones entre WWE y FOX y seguramente será usada para las negociaciones televisivas que comienzan el año próximo.

Sin embargo, para los fans, Rousey no significa tanto como debería.