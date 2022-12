Kevin Nash defiende a The Rock por los esteroides

Joe Rogan quiere que The Rock diga que consume esteroides y Kevin Nash defiende a su ex compañero en WWE.

Joe Rogan le pedía recientemente a The Rock que admitiera públicamente que consume sustancias para lucir físicamente como luce y que no se debe únicamente a los alimentos y el ejercicio. La estrella de Hollywood no contestó al comentarista de UFC. Aunque hace poco nos acordábamos en Súper Luchas de cuando en 2009 dio a conocer que una vez probó los esteroides. Ahora la historia continúa con la defensa que Kevin Nash hizo de La Roca en un reciente episodio de su podcast, Kliq This.

► Kevin Nash defiende a The Rock

“Lo último de Rogan es que salió tras Dwayne (Johnson), diciendo que… The Rock está diciendo que no usa PED y Rogan les está diciendo (a todos) que es mentira y sí los usa. Solo quiero señalar este punto, y este es mi punto, y es mi opinión. Los medicamentos para mejorar el rendimiento son solo eso. Mejoran tu rendimiento. La terapia de reemplazo de testosterona te devuelve los niveles hormonales que (tenías) a mediados de los 30. Yo estoy en terapia de reemplazo de testosterona. Si analizas mi sangre, mi nivel de testosterona probablemente dependerá de qué tan lejos esté de mi inyección, entre 780 y 1000. En algún punto intermedio. El punto dulce es alrededor de 850 para mí. También tengo mi testosterona libre, que probablemente será alrededor de 18. Tengo que tomar un (antiestrógeno) porque si no, mis estrógenos se dispararán.

«Peso lo mismo todos los j*didos días, no soy de ninguna manera más fuerte, ni más rápido, nada que ver con el rendimiento, excepto que mi nivel de lípidos en sangre es increíble para mi edad, especialmente para mi disposición genética previa. Mi HDL, que es el colesterol bueno, la última vez fue 42. Eso no es nada de lo que jactarse, pero está por encima de 40. Mi LDL, que es el colesterol malo, es 55. El colesterol total fue inferior a 100. Los triglicéridos fueron inferiores a 66. La proteína C reactiva, que es la inflamación que se encuentra en todo el cuerpo y en el corazón y las venas, fue como 0,7. Estoy mucho más allá del bajo riesgo, pero todas esas cosas solo sucedieron después de que comencé a hacer reemplazo de testosterona.