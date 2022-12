Mia Yim y Keith Lee se casaron el 5 de febrero de 2022. Su vida como pareja nunca ha sido un tema demasiado comentado pero de cuando en cuando hemos hablado de ellos, como toca que lo hagamos en esta ocasión. Habitualmente, los mencionados más bien debido a sus carreras en la lucha libre profesional. Ella está buscando un hueco en WWE después de su reciente retorno mientras que él está haciendo lo mismo en AEW después de haberse separado de Swerve Strickland, con quien fue Campeón Mundial de Parejas. Ambos están en un momento de transición.

Dicho esto, ahora nos hacemos eco de una reciente publicación que la luchadora ha hecho en redes sociales en las que amenaza a quienes la están acusando de haber sido infiel a su esposo.

Ok, block button ready to go. Apparently I can’t take pics or get excited about seeing people I haven’t seen in a while. I love my husband and only have eyes for him. Apologies for any disrespect. Men and women can be friends without it being sexual.

«Ok, botón de bloqueo listo para funcionar. Aparentemente no puedo tomar fotos ni emocionarme al ver gente que no he visto en mucho tiempo. Amo a mi esposo y solo tengo ojos para él. Disculpas por cualquier falta de respeto. Los hombres y las mujeres pueden ser amigos sin que sea sexual».

La Superestrella recibió apoyo, además de de muchos fanáticos, de Gisele Shaw, con quien hasta ahora compartía el vestidor de IMPACT! Wrestling.

You don’t have to explain yourself to anyone at all. The real people in your life know the truth and that’s all that matters. Keep doing you girl!! I love and miss you! 💝🫰🏼

P.S. our photo that we’re taking when we see each other will be steamier! 😘

— ⋆𝕲𝖎𝖘𝖊𝖑𝖊 𝕾𝖍𝖆𝖜⋆ (@GiseleShaw08) December 13, 2022