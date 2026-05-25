Tony Khan abre la puerta a los microluchadores del CMLL en AEW

Tony Khan volvió a mostrar interés por elementos de la lucha libre mexicana luego de dejar abierta la posibilidad de incluir microluchadores del CMLL dentro de AEW.

Durante la conferencia posterior a Double or Nothing, el presidente de AEW fue cuestionado sobre la posibilidad de trabajar con este tipo de talentos y su respuesta rápidamente llamó la atención entre los aficionados mexicanos.

► Tony Khan elogió a los microluchadores

Lejos de descartar la idea, Khan se mostró entusiasmado con el concepto, el cual ha gustado mucho a la afición mexicana y ha causado interés en Estados Unidos.

Las declaraciones llegan en medio de la creciente relación entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre, alianza que ha permitido intercambios constantes de talento entre ambas empresas durante el último año.

► Los luchadores mini son parte histórica de la lucha libre mexicana

La división de Minis o Pequeños Estrellas ha sido durante décadas uno de los atractivos más particulares y queridos de la lucha libre mexicana y posteriormente los Micro revivieron ese concepto que esuto cambiando con los años.

Aunque actualmente las microestrellas y luchadores mini aparecen con poca freciencia, continúan siendo parte importante de las funciones especiales causan gran reacción en sus apariciones..

Por ello, la posibilidad de que aparezcan en AEW ha comenzado a generar expectativa entre aficionados de ambas empresas.