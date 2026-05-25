No me parece de recibo hablar por toda SUPERLUCHAS. Por eso diré que particularmente, WWE está bastante lejos de ser una empresa santa de mi devoción. Pero su inminente paso por España este 29 de mayo en pos de presentar nuevo episodio de SmackDown, tras el esperado regreso en 2025, supone, claro está, una muy positiva noticia. Sobre todo, para las promotoras afincadas en Barcelona.

Estampas bastante insólitas mediante, como la aparición de A-Kid entregando a Zozaya la primera Copa Niño Anónimo de Lucha Libre Rebelión, la presencia allí de Kevin Owens y otras «Superstars» o el cameo de varios talentos locales durante el mismo SmackDown, y una rotunda conclusión: WWE ya tiene constancia de la existencia de una escena española pujante. Sin esta, como ya he comentado alguna vez, probablemente el gigante estadounidense seguiría ignorando al país ibérico en sus giras europeas.

El pasado año, Lucha Libre Rebelión programó dos shows, la mencionada Copa Niño Anónimo, 24 horas antes de SmackDown, y Pressing Catch, 24 horas después. Ya el domingo, Resist Pro Wrestling realizó RIOT: This Is Wrestling.

Ahora, Lucha Libre Rebelión sustituye dicho torneo (celebrado semanas atrás) por un evento el jueves 28, Alianza, y mantiene Pressing Catch para el sábado 30; ambas citas en conjunción con Tyris Wrestling. Mientras, ese mismo sábado tendrá lugar la correspondiente velada de Resist, RIOT: This Is Wrestling Vol. 2. Una convergencia de fechas bastante desafortunada, pues al celebrarse en horas similares, obligará a que un aficionado ávido de conocer el pancracio barcelonés deba elegir.

► «SmackDown Weekend»: carteles anunciados

He aquí todo lo que ofrece por el momento uno de los fines de semana más importantes en la historia de la lucha libre española.

Lucha Libre Rebelión x Tyris Wrestling: Alianza

[28 de mayo; 12 pm ET; Ateneu Hortenc, a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de Lucha Libre Rebelión]

🤝 Tercer combate confirmado para @TyrisWrestling x Lucha Libre Rebelión: Alianza

Martí Ubach vs. Joey Torres



🇦🇩 Tras la evasión del siglo, “El Hijo P*ta de Andorra” afronta su primera defensa ante nada más y nada menos que el ex campeón, Joey Torres. pic.twitter.com/tzcPsycynC — Lucha Libre Rebelión (@LuchaRebelion) May 16, 2026

Lucha Libre Rebelión x Tyris Wrestling: Pressing Catch

[30 de mayo; 12 pm ET; Ateneu Hortenc; a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de Lucha Libre Rebelión]

Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) vs. Murder Business (Damião & RAFA)

Team Rebelión vs. Team Tyris

🚨 Segundo combate confirmado para Lucha Libre Rebelión x @TyrisWrestling: Pressing Catch.



🤜🤛 Una batalla entre diez de los mejores luchadores del panorama nacional viviremos el primer gran combate interpromocional entre los equipos de Lucha Libre Rebelión y Tyris Wrestling. pic.twitter.com/MmzfkGd6Ky — Lucha Libre Rebelión (@LuchaRebelion) May 24, 2026

RIOT: This Is Wrestling Vol. 2

[30 de mayo; 12 pm ET; Casinet d’Hostafrancs; a posteriori de la celebración del show en el Patreon de Resist]