Penta vs. Je’Von Evans, lucha agregada al cartel de WWE Raw 25 de mayo 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 25 de mayo 2026 en el The Jerome Schottenstein Center, en el campus de la universidad de Ohio State en Columbus, Ohio, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados, y casa de los Ohio State Buckeyes de la NCAA.

► En el episodio de WWE Raw del 18 de mayo vimos:

SIN DESCALIFICACION: Finn Balor venció a JD McDonagh El Grande Americano y Los Americanos vencieron a El Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Judgment Day Seth Rollins venció a Austin Theory

► Cartel actualizado Raw 25 de mayo 2026

El sábado pasado en WWE Saturday Night’s Main Event, Penta logró retener el Campeonato Intercontinental en una lucha de alto riesgo ante Ethan Page. Y hoy apenas 48 horas después de esa épica contienda, vuelve a poner el título en juego esta vez contra Je’Von Evans.

La lucha promete robarse el show esta noche en WWE Raw cuando el campeón y el retador se enfrenten en un choque generacional cargado de velocidad, riesgo y orgullo. Tras consolidarse como uno de los campeones más intensos de Raw, Penta llega decidido a demostrar que su reinado no es una casualidad, llevando al límite a cualquiera que se cruce en su camino.