Tony Khan no descarta evento para competir con WrestleMania 43

Tony Khan dejó abierta la posibilidad de que AEW organice un gran fin de semana de lucha libre para competir directamente contra WrestleMania 43, evento que se celebrará en Arabia Saudí en 2027.

Durante la conferencia de prensa posterior a Double or Nothing, el presidente de AEW fue cuestionado sobre la posibilidad de llenar el vacío que dejará WrestleMania fuera de Estados Unidos y no descartó la idea.

► Tony Khan ve viable competir contra WrestleMania 43

“Creo que es potencialmente viable. Y es una idea muy interesante. Tendremos que ver qué ocurre en el panorama mundial entre ahora y entonces, pero es una posibilidad muy interesante”, comentó Khan.

Incluso antes de escuchar completamente la pregunta, el dirigente soltó un breve “todavía”, insinuando que actualmente no existe un gran fin de semana alternativo de lucha libre en Estados Unidos para abril de 2027… pero podría cambiar.

Las declaraciones rápidamente generaron conversación entre aficionados, pues muchos aficionados que normalmente asistían a WrestleMania y a todos los eventos independientes que se realizan alrededor de este evento, el próximo año no podrán hacerlo.

► Double or Nothing dejó satisfecho a Khan

Durante la conferencia, Tony Khan también destacó lo hecho por los luchadores siendo uno de los mejores eventos en AEW.

“Double or Nothing fue una de las mejores noches en la historia de la compañía”, aseguró.

Además, elogió especialmente el trabajo de Darby Allin como campeón mundial.