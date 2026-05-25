La noche del domingo 24 de mayo, la lucha libre mexicana se tiñó de luto tras la muerte de José Calzada Salazar, conocido en los rings como Piloto Suicida o Piloto Calzada. El veterano luchador de 56 años perdió la vida de manera instantánea en plena función celebrada en la Arena Internacional, ubicada en el cruce de las calles Juan N. Zubirán y José Méndez, en la colonia Monterrey de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según múltiples reportes, el accidente ocurrió poco después de las 21:00 horas, durante el desarrollo de un combate. Calzada Salazar subió a la tercera cuerda para ejecutar un vuelo hacia fuera del ring. Sin embargo, resbaló, perdió el control y cayó de cabeza directamente contra el piso de concreto. El impacto le provocó un desnucamiento fatal, según confirmaron autoridades y testigos. Paramédicos llegaron al lugar de inmediato, pero ya no pudieron hacer nada por el luchador, quien falleció en el lugar.

El video del momento muestra al luchador en acción sobre las cuerdas antes de la caída, seguido de la reacción inmediata de réferis, compañeros y público. En las imágenes se observa el caos posterior, con personal ingresando al área del ring mientras los asistentes eran desalojados.

► ¿Quién era Piloto Suicida?

José Calzada Salazar era originario de Gómez Palacio, Durango, y llevaba décadas activo en el circuito independiente del norte de México. Adoptó el mismo personaje de otro Piloto Suicida, el originario de Los Ángeles, quien luchó por una década en Michinoku Pro Wrestling y que llegó a luchar en WCW, y es por ello que muchos han pensado que se trata del mismo.

Salazar era respetado tanto por sus compañeros como por los aficionados. En los últimos años había participado en diversas funciones en arenas de Juárez y otras ciudades fronterizas.

Compañeros como Ikarus, Psicópata Jr. y otros gladiadores locales lo recordaron como un «gran ser humano» que dejaba huella dentro y fuera del ring, siempre dispuesto a aconsejar y apoyar a los nuevos talentos.

Tras el deceso, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte acudieron al lugar para procesar la escena. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. Protección Civil Municipal colocó sellos de clausura temporal en la Arena Internacional y citó al propietario para que presente los permisos de operación y el plan de contingencia, documentos que no se exhibieron en el momento de la inspección. La función fue cancelada de inmediato y los asistentes desalojados.

La familia ha pedido respeto y privacidad en estos momentos de duelo. Que en paz descanse José Calzada Salazar, «Piloto Suicida». Su legado en el cuadrilátero y su pasión por la lucha libre quedarán en la memoria de todos los que lo vieron volar sobre el ring.