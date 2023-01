Vince McMahon ha vuelto y ha sido nombrado presidente de la Junta Directiva. Stephanie McMahon ha dimito como co-CEO. Triple H sigue siendo el Director Creativo. La WWE ya habría sido vendida a Arabia Saudí. Estas son las noticias más importantes sobre la compañía luchística en las últimas horas. Todos los fanáticos están pendientes de cualquier novedad. Y en Súper Luchas no dejamos de informar acerca de todo lo que vamos sabiendo. Cuando parecía que todo se estaba calmando sin el antiguo mandamás…

► Tony Khan, siguiendo el regreso de Vince McMahon

Pero no solo quienes trabajan en la empresa o son fans están atentos a lo que está pasando con todo lo relacionado con McMahon sino también en el resto del mundo de la lucha libre profesional. Sin ir más lejos, Tony Khan está siguiendo de cerca toda la situación. El presidente de All Elite Wrestling lo confirma en su reciente entrevista en In The Zone. No es para menos pues lo que pasa en la WWE también puede afectar a AEW de distintas maneras. Khan fue breve en su respuesta pero puso en claro que no pierde atención.

“Sí, absolutamente, lo estoy siguiendo, muy de cerca“.

¿Cómo podría afectar lo que está pasando con la WWE a AEW? Por ejemplo, si vuelve a haber despidos masivos de Superestrellas ahora que McMahon ha vuelto, o si con la venta de la compañía hay quienes se vean, ya sea porque les rescinden el contrato o por voluntad propio, quizá encuentren en la organización Khan su nueva casa. Pero eso es mucho especular ahora mismo. Veremos qué más novedades tenemos próximamente sobre esta situación.

¿Qué os parece lo que está pasando con Vince McMahon en la WWE?