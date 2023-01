Rumores apuntan a que WWE ya fue vendida a Arabia Saudita

Por si el anuncio del retorno de Vince McMahon a la WWE no había causado el suficiente impacto, teniendo en cuenta que el objetivo de su regreso era lograr una venta al valor más alto posible, este martes 10 de enero, mientras se llevaba un día normal de transmisión de NXT, empezaron a surgir rumores luego de la dimisión de Stephanie McMahon a su cargo de Co-CEO, pero lo único cierto en ese momento fue que Vince fue elegido por unanimidad como Presidente de la Junta Directiva y aparentemente no iban a haber más cambios. De hecho, la posición que preocupa al Universo WWE, la de Triple H, no corría peligro, al menos hasta hace un par de horas.

Las redes sociales no parecen descansar, ya que una de las primeras especulaciones tras la salida de Stephanie McMahon fue la posible salida de Triple H, cuya posición no parece estar tan segura como hace unas horas. Sin embargo, parece que “la noticia bomba” que habían anunciado algunos periodistas no ha sido relacionado a una posible dimisión de The Game.

De hecho, lo que sí empezó a surgir en los últimos minutos fue en la aparente venta de WWE a Arabia Saudita. Varias fuentes empezaron a confirmar aquello, empezando por un usuario de Reddit que goza de alta credibilidad, kermit125. Varios medios hicieron eco, probablemente de manera independiente, de aquella noticia en sus redes sociales, añadiendo un poco más de información al respecto.

Reddit insider kermit125 who has leaked tons of stories in the past is saying that WWE has been sold. WWE has not confirmed this yet via a press release/announcement.

Also, if Saudi Arabia did indeed buy the company, that might explain why Stephanie McMahon stepped down. Just 5 days ago she tweeted about plans to be in London for Money In The Bank. Still waiting on WWE press release.

For what it’s worth, I’m told the Saudi deal is done and they’re taking the company private.

More on the HOT SAUDI RUMOR: that the WWE sale is done they'll go private.

I haven't confirmed any of this. At all. But hey, you guys wanna know what all of the dark twitter tweets are about.

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 11, 2023