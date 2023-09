Tony Khan: «Estamos emocionados con Santana en AEW»

Durante el Rampage de esta pasada semana, Mike Santana hizo su regreso individual a AEW venciendo a Bronson en un mano a mano. Ello después de haber formado parte del combate Stadium Stampede de All In 2023. El luchador no va a continuar aliado con Ortiz como antaño en Proud-N-Powerful sino que emprenderá su aventura en solitario. Qué tal le irá es algo que dejamos para más adelante pero de momento en la compañía están emocionados con este nuevo capítulo de su carrera.

► El regreso de Santana

Así lo indica Tony Khan en una reciente aparición en el pódcast Superstar Crossover with Josh Martinez:

«Mike Santana es un gran luchador. Realmente me gusta Mike Santana. Creo que es algo emocionante que esté de vuelta en AEW. Estoy especialmente interesado en ver cómo se desempeña como luchador individual, ahora que no forma parte de este exitoso equipo que hemos visto durante mucho tiempo, Santana y Ortiz. Son dos excelentes luchadores, por lo que estoy intrigado por ver hacia dónde se dirigen como individuos. Si bien su desempeño como equipo de etiqueta ha sido fenomenal, la pregunta es si pueden mantenerlo o si optarán por seguir caminos separados. Es definitivamente algo a lo que hay que prestar atención.»

En la compañía All Elite sí pero en realidad no es nada nuevo para Mike Santana el vérselas por su cuenta. Aunque es curioso señalar que en una carrera que tiene una duración de 15 años tan solo ha tenido 21 luchas mano a mano. Siempre ha destacado más en la lucha por equipos. Por ejemplo, volviendo a Ortiz, cuando eran Latin American Exchange fueron cuatro veces Campeones Mundiales de Parejas Impact. También veremos qué sigue para este de ahora en adelante.

