Resultados WWE SuperShow (24/9): ¡No lo verás en TV!

WWE estuvo este 24 de septiembre de 2023 celebrando un house show en la arena Save Mart Center en Fresno, California, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE SuperShow (24/9)

Campeonato Femenil NXT : Becky Lynch (c) venció a Tiffany Stratton

: Becky Lynch (c) venció a Tiffany Stratton Campeonato Intercontinental : Gunther (c) (con Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci) venció a Chad Gable (con Otis yMaxxine Dupri)

: Gunther (c) (con Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci) venció a Chad Gable (con Otis yMaxxine Dupri) The MVP Lounge con Omos : MVP y Omos insultaron al equipo de basket del Estado de Fresno durante el segmento

: MVP y Omos insultaron al equipo de basket del Estado de Fresno durante el segmento Street Fight : Cody Rhodes venció a Dominik Mysterio, a pesar de que la interferencia de MVP y Omos

: Cody Rhodes venció a Dominik Mysterio, a pesar de que la interferencia de MVP y Omos Bronson Reed venció a Otis (con Maxxine Dupri)

Campeonato Femenil WWE : IYO SKY (c) venció a Charlotte Flair y Asuka en una triple amenaza

: IYO SKY (c) venció a Charlotte Flair y Asuka en una triple amenaza Campeonato Mundial de Peso Completo: Seth Rollins (c) venció a The Miz

Estos eventos locales no son especialmente interesantes, empezando porque no tienen apenas relación con lo que ocurre en televisión, no obstante, por esa misma razón lo que sucede en ellos mayoritariamente no ocurre en los programas semanales del main roster, como ocurre en los NXT Live.