«Esto no es la única vez que ha ocurrido. De hecho, ha estado sucediendo, ha ocurrido a varias otras personas. Matt Hardy fue reservado para un sábado, fue allí y luego le dijeron que no entrara al edificio después de llegar. Eso no fue anoche, pero Matt Hardy fue uno de ellos. Christopher Daniels, quien había estado trabajando con Matt Sydal como un equipo en Ring of Honor, por alguna razón, lo mismo le ocurrió a él, que no se suponía que fuera el sábado. Y él es el jefe de Relaciones de Talento […]». Poco antes de que CM Punk fuera despedido de AEW, nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de informes como este sobre luchadores que fueron enviados a casa desde AEW Collision.

► La polémica de AEW Collision

Y no ha sido hasta el episodio más reciente de The Extreme Life of Matt Hardy cuando Matt Hardy ha aclarado lo sucedido entonces:

«Voy a profundizar un poco en eso porque la gente pregunta qué sucedió. Cuando estábamos en Hamilton, estábamos allí el miércoles en vivo para la grabación de Dynamite y Rampage que se transmitiría el viernes, y luego había un show de Collision al día siguiente. Entonces, unos días antes, me habían preguntado si estaría dispuesto y disponible para quedarme para Collision porque Ethan Page oficialmente se iba a convertir en un babyface el miércoles por la noche en Rampage. Íbamos a estar juntos en solidaridad. Íbamos a ser amigos y apoyarnos mutuamente. Él iba a protegerme en la lucha que teníamos allí. Esa tarde, alrededor de las 18:00, quedó claro. Me dijeron: ‘Oh, va a estar bien’. Tony me dijo: ‘Oh, eso es genial. Muchas gracias por hacerlo, lo aprecio’. MJF dijo: ‘Muchas gracias por hacerlo, va a ser genial. Va a añadir mucho’. Ethan Page dijo: ‘Muchas gracias por hacerlo. Va a añadir mucho’. Luego hicimos nuestra parte en Rampage. Salimos de allí, nos fuimos. Conduje de regreso a mi hotel en Toronto, y eran casi las 00:00. Luego recibí un mensaje de alguien en el proceso creativo, y dijeron: ‘Solo para que lo sepas, tú e Isiah no son necesarios mañana’. Ya había cambiado mi vuelo para el viernes con los viajes anteriores y todo lo demás, y ya estaba confirmado por Tony Khan que iba a estar allí. Luego nos enteramos esa noche de que yo no iba a estar allí».

«Al día siguiente, no pude volar hasta las 16:00. Ese día, y luego llegué a Charlotte. Luego, mi vuelo a Raleigh seguía retrasándose y, finalmente, se canceló, por lo que tuve que alquilar un automóvil y conducir a casa y luego ir a Raleigh al día siguiente para recuperar mi automóvil. Terminó siendo una pesadilla de viaje. Iba a volar a casa esa mañana a las 8:30 o 9. para llegar a casa y pasar el día con mi familia, pero luego me costó un día completo y medio día adicional porque tuve que volver a Raleigh y recuperar mi automóvil y otras cosas. Alguien cambió eso durante el día, y no fue Tony Khan. Entonces, no sé. No puedo señalar con el dedo a nadie. Pero permitiré que la gente saque sus propias conclusiones. Puedes hacer tus propias deducciones a partir de esto. Eso es lo que finalmente sucedió».