WWE anuncia el nuevo proyecto de Titus O’Neil

Titus O’Neil ha tenido una relativamente buena carrera como luchador pero si ha destacado en los últimos años ha sido como embajador de WWE y a través de sus muchos proyectos solidarios en ayuda a la comunidad. Hoy conocemos uno nuevo. El 26 de septiembre, en la Academia Thaddeus M Bullard de la Escuela Sligh Middle Magnet en Tampa, se asociará con Get Your Teach On para interactuar con 100.000 educadores. La compañía luchística lo anuncia.

► El nuevo proyecto de Titus O’Neil

«TAMPA, Fla. – El Embajador Global de WWE, Titus O’Neil (Thaddeus Bullard), se unirá a líderes y franquicias deportivas de Tampa Bay para iniciar el evento internacional Rock Your School en todo el mundo el martes 26 de septiembre.

«La celebración, organizada por Get Your Teach On, comenzará a las 8:05 a. m. hora del este en la Academia Thaddeus M Bullard en la Escuela Magnet de Secundaria Sligh en Tampa. El movimiento educativo tiene como objetivo energizar a la comunidad de enseñanza de K-12, inspirándolos a crear una experiencia educativa fuera de lo común para involucrar a sus estudiantes y llevar el aprendizaje a la vida en sus aulas ese día.

«O’Neil estará acompañado por representantes de la oficina del alcalde de Tampa, la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, el Departamento de Bomberos del Condado de Hillsborough, el Departamento de Policía de Tampa, el Departamento de Bomberos de Tampa y representantes de todos los equipos deportivos locales, incluyendo los Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay Lightning, Tampa Bay Rays, la Universidad del Sur de Florida y los Tampa Tarpons.

«Mientras tanto, en Los Ángeles, el actor Mario López y los Ninja Kidz darán inicio a Rock Your School en la Escuela Primaria Dahlia Heights. O’Neil y López lideran la iniciativa para involucrar activamente a celebridades y atletas para ayudar a las escuelas en sus comunidades en todo el mundo.

«‘Queremos usar esta semana para estimular un pensamiento más innovador en torno a la educación, la participación comunitaria y el orgullo escolar, sabiendo que quienes están en la profesión docente a menudo son subvalorados y mal remunerados‘», dijo O’Neil. «‘Queremos motivar la colaboración con otros educadores, entendiendo que nadie está solo en esta batalla'».

«Rock Your School llega en un momento en que las escuelas están perdiendo más maestros y menos personas quieren ser maestros. Un estudio de Penn State mostró que el número de personas que se entrenan para ser maestros ha caído de un máximo de 700,000 en 2009 a poco más de 400,000 en 2020, según Chalkbeat.

«Eso significa que más distritos escolares tienen que contratar maestros no calificados. Un análisis del Instituto de Políticas de Aprendizaje (LPI) encontró que 1 de cada 10 puestos de maestro están vacantes o son ocupados por alguien no certificado en la materia que están enseñando.

«‘Queremos mantener a los buenos maestros enseñando'», dijo O’Neil, «‘y que se sientan inspirados para seguir formando personas positivas en este mundo'».

«‘Get Your Teach On seleccionó la Academia Thaddeus M Bullard en la Escuela Magnet de Secundaria Sligh como lugar de inicio debido a su programación innovadora y trabajo transformacional’, dijo Wade King, cofundador de Get Your Teach On.

«‘Elegir asociarnos con la Academia Thaddeus M Bullard en la Escuela Magnet de Secundaria Sligh fue fácil porque hemos trabajado con Titus O’Neil durante los últimos cuatro años en nuestras conferencias de enseñanza y desarrollo profesional, y vemos de primera mano que es un defensor de la educación en nuestra comunidad'», dijo King. «‘Queremos apoyar a escuelas y programas como Sligh'».

«Sligh abrirá Rock Your School con una Fiesta de Casas en toda la escuela. La población escolar se divide en casas que deletrean PRIDE (Positividad, Respeto, Innovación, Determinación, Excelencia). Las Casas se reúnen para competencias para determinar un Campeón de Casa cada semestre. Las actividades de Rock Your School incluirán juegos educativos, una asamblea y lecciones especializadas diseñadas para ese día en conjunto con líderes comunitarios presentes.

«Desde su inicio en 2018, Rock Your School de Get Your Teach On ha contado con la participación de decenas de miles de educadores de miles de escuelas. GYTO ha recibido inscripciones de escuelas en los 50 estados, además de entradas de todo el mundo, incluyendo Australia, Canadá, Alemania, India, Jamaica, México, Portugal y más. En el pasado, artistas como Paul Stanley y Nick Lachey apoyaron Rock Your School, así como el mundialmente conocido maestro de ciencias Steve Spangler (de «Ellen»). 98 Degrees también grabó un video para ayudar a difundir el mensaje.

«Para registrar tu escuela en Rock Your School, hazlo aquí».

