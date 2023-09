Para Tony Khan, Toni Storm está haciendo uno de los mejores trabajos en toda la lucha libre profesional mundial en estos momentos. Así lo señala en una reciente aparición en Superstar Crossover with Josh Martinez. Difícilmente uno no puede estar de acuerdo con el presidente de AEW viendo a The Illustrious siendo hasta no hace mucho Campeona Mundial, habiendo luchado por el título esta pasada noche en Grand Slam 2023, habiendo formado The Outcasts, siendo una de las líderes de la división femenil All Elite…

Toni Storm is beating Ruby Soho with a pair of shoes!

Watch #AEWDynamite #AEWGrandSlam LIVE ON TBS!@Saraya | #ToniStorm pic.twitter.com/DvpZDUZQmQ

— All Elite Wrestling (@AEW) September 21, 2023