Tony Khan fue tanto criticado previamente por no ser más claro sobre la situación de CM Punk como elogiado después de tomar la decisión de despedirlo de AEW. Para quienes no entendieron su proceder así como para quienes sí, el presidente All Elite se explica en una reciente entrevista en Insider. Atendiendo a que él mismo decidiera salir frente al público de Collision en Chicago para anunciar que había rescindido el contrato del Best in the World.

► El proceder de Tony Khan

«Chicago es el hogar de mi familia. Crecí en Champaign. He estado yendo al United Center desde que lo construyeron por primera vez cuando tenía 11 años. Mi familia estuvo en el espectáculo, innumerables amigos, todas las personas con las que crecí. Significó mucho para mí salir y hablar con los fanáticos y poder ofrecer un gran espectáculo».

Cuando le preguntaron por qué lo hizo desde la rampa y no en el ring, Khan respondió: «[Larga pausa.] No puedes ver la cara de todos desde el centro del ring. Tienes que elegir un lado de la multitud para enfrentar cuando estás en el ring. Y quería poder ver a todos. Sentí que, no soy un luchador y no necesito estar en el ring, y por este momento, pensé que simplemente me sentaría y hablaría con todos. Por eso traje una silla».

«Y cuando terminé y caminé hacia el backstage, la primera persona que vi fue Ricky Steamboat y me dijo: ‘Fue genial, cambiaste la actitud de la multitud. Los pusiste de tu lado. Eso es tan difícil de hacer, y tú lo lograste’. Sentí que al menos les debía eso a los luchadores y a los fanáticos, salir allí y hablar con todos».