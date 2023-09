Tony Khan: «Nunca me he perdido un show de AEW»

Tony Khan reflexiona sobre su jornada laboral en AEW, revelando que antes de Collision trabajaba 80 horas, las cuales actualmente supera. Cuenta también que nunca se ha perdido un show de la compañía, que no es la única en la que trabaja, pues recordemos que también es dueño de ROH, además de los Jacksonville Jaguars de la NFL o el Fulham de la Premier League. Y apunta que su ética de trabajo la aprendió de su padre, Shahid Khan. De todo ello estuvo hablando recientemente en Business Insider.

► La reflexión de Tony Khan

«Nadie trabaja más duro que mi padre, y honestamente, soy muy afortunado porque es la persona más trabajadora que he visto jamás, y aquí estoy, tengo la oportunidad de trabajar en las cosas que amo. He trabajado arduamente para llegar a una posición en la que puedo trabajar en lo que amo todo el tiempo. 80 horas no son nada. Eso fue antes de Collision. Antes de eso, 80 horas eran una buena semana. Ahora estoy mucho más allá de eso.

«Sabes, soy la única persona que nunca ha faltado a un espectáculo de AEW. Teníamos un árbitro que nunca había faltado a un espectáculo hasta hace unas semanas. Faltó en un Collision, así que ahora soy el único, y que Dios bendiga a este chico, hizo cientos de espectáculos. Solo con Dynamite, hemos hecho 206 episodios, así que eso no incluye Rampage, Collision y todos los eventos de pago por visión. Así que ahora soy el hombre de hierro. Pero, ¿qué más voy a hacer?»

Tony Khan es joven, ambicioso y apasionado, así que puede estar todavía al pie del cañón día tras día. Pero, ¿qué pasará cuando no pueda?