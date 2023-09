Tony Khan comparte su Monte Rushmore luchístico

De cuando en cuando siempre sale un luchador u otra persona dentro de la industria de las cuerdas a compartir su Monte Rushmore, es decir, a revelar quiénes son en su opinión los mejores cuatro de todos los tiempos. El mes pasado lo hizo DDP, aunque en su caso nombró a cinco: «Oh, sí, por supuesto, tiene que estar [Ric] Flair, ¿tú sabes? Tiene que estar Jake [Roberts] Tienes que tener ahí a Dusty [Rhodes] porque, tú sabes, pienso que era increíble. Y pondré cinco tipos, pongo a [Hulk] Hogan y [Steve] Austin ahí, ¿sabes? […]».

► Monte Rushmore de Tony Khan

Ahora es el turno de Tony Khan, que estuvo hablando de ello recientemente en Superstar Crossover:

«Para mí, es una pregunta excelente. Diría que Ricky Steamboat, Steve Austin, Ric Flair y Bret Hart.»

El presidente All Elite también dedicó un momento a hablar de Hart:

«Es una persona muy elegante cuando la conoces en la vida real, y es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. En persona, también es un verdadero caballero. Así que está a la altura de su reputación como uno de los grandes, Bret Hart. Es increíble, una persona increíble. Fue genial que Bret Hart fuera la primera persona en sacar el Campeonato Mundial de AEW de la bolsa en el primer Double or Nothing».

Curiosamente, tanto The Dragon como The Hitman han realizado apariciones en AEW. El primero estuvo no hace mucho en Collision de la mano de CM Punk y Bryan Danielson y teniendo sus más y sus menos con Ricky Starks. El segundo fue quien dio a conocer el Campeonato Mundial AEW al mundo. Probablemente, Stone Cold nunca se pase por allí debido a su relación con WWE. Y The Nature Boy hace lo que le da la gana por lo que no podemos descartarlo. Seguramente, Tony Khan le daría la bienvenida a ambos sin dudarlo.