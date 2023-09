Jim Ross prefiere cuatro PPVs de AEW al año

AEW ha ido aumentando su número de PPVs con cada año que ha pasado y hace apenas unos días conocíamos esta información: «Estoy seguro de decir que AEW estará en Max en 2024 y AEW ampliará su calendario de PPV a 12 por año». De momento, 2023 cerrará con 7, quedando por delante WrestleDream y Full Gear. Tanto el primero como All In se sumaron este año al calendario, siendo 5 los de 2022. Por otro lado, a medida que el número crece, Jim Ross está contento con cuatro pay-per-view anuales. Así lo señala en Grilling JR.

«Me gustaba el antiguo formato porque le daba a las empresas, sin importar quiénes fueran, la oportunidad de construir y aumentar la anticipación para ese evento de pago y la inversión que los fanáticos necesitan hacer para disfrutarlo; tienes que comprarlo. Creo que la economía dicta mucho de eso. Debes tener una gran atracción. Las atracciones venden eventos de pago, Conrad. Es así de simple. No son las segundas o terceras luchas en la cartelera, es lo que aparece en el póster, por así decirlo. Me gusta el hecho de que en algún momento fuimos capaces de construir historias y fortalecerlas para que haya más deseo de comprar y ver.

«Tienes que cambiar con los tiempos, lo entiendo, y no tengo problemas con eso. Solo creo que el aspecto narrativo de la lucha libre funciona mejor con la oportunidad de construir. Parece que tienes razón, la tendencia será la de eventos mensuales. Si eres lo suficientemente creativo como para construir una buena historia para los eventos mensuales, más poder para ti, porque crea más días de pago. Soy un gran defensor de construir la historia y aumentar la anticipación para la historia».

