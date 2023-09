Volvamos un momento al especial Battle Of The Belts VII de AEW, realizado el 15 de julio de 2023 en el Calgary Stampede Saddledome en Calgary, Alberta, Canadá. Entonces, Toni Storm expuso el Campeonato Mundial Femenil ante Taya Valkyrie, a la que acabó derrotando con el Storm Zero, lo cual no pudo verse en vivo porque la trasmisión falló debido a una tormenta. Y a esto se agarra la Wera Loca para buscar una revancha con The Illustrious, según señala en AEW Unrestricted.

► Taya Valkyrie apunta a Toni Storm

«¿Perdí? La mitad del mundo no vio el desenlace debido al clima. Lo estoy diciendo ahora mismo. Sé que [Saraya] es nuestra campeona femenina en este momento, pero tendré una revancha con Toni Storm en algún momento porque todo el mundo necesita verlo, ya que Calgary tenía sus propios planes», dijo entre risas.

«Calgary, por dónde empezar. Tenía 17 años cuando me mudé a Calgary y la gente decía: ‘Eres de Victoria’. Sí, pero Calgary es donde nació Taya Valkyrie, la luchadora y el personaje. Fue donde me mudé a los 17 años, fui a la Universidad de Calgary y a la Escuela de Ballet de Alberta para desarrollar mi carrera de baile y viví allí durante más de diez años. También fue donde comencé a entrenar con Lance Storm y donde mis mejores amigas me escucharon, por primera vez, decir las palabras ‘Creo que quiero ser luchadora profesional’. Esas dos mujeres que viste en la primera fila, Mandy y Sherri, son mis mejores amigas. Nos conocemos desde los 17 años. Fueron damas de honor en mi boda. La gente dice que se necesita un pueblo. Realmente se necesita. A pesar de que no hemos vivido cerca en muchos años, seguimos muy conectadas y somos mejores amigas. Realmente me han levantado, incluso por teléfono, cuando vivía en México y lloraba, diciendo: ‘No sé lo que estoy haciendo’. Han estado allí para apoyarme en muchas cosas. Es realmente importante para mí que estén en la primera fila y que estén allí apoyándome porque sé cuánto invirtieron en mi carrera.

«Siempre recuerdo ir al Saddledome. Representa tanta historia. El recinto del rodeo, en general, con Stampede Wrestling y toda la historia en Calgary en lo que respecta a la lucha libre profesional. Tiene una vibra mágica. Fui a tantos juegos de los Calgary Flames, conciertos como Jay-Z, Backstreet Boys, Motley Crue, Ozzy Osbourne, tantos conciertos en ese mismo lugar. Ser la chica en ese escenario, mirando hacia arriba a todos esos asientos. Fue realmente especial para mí. Aproveché la oportunidad, viví mi mejor vida como la Barbie Canadiense Trish Stratus y viví en mi propio mundo de fantasía, y me encantó. Ojalá pudiera hacerlo una y otra vez. Además, el hecho de que fuera época de Stampede. Estaba tan emocionada de que tantas personas en AEW pudieran experimentar Stampede por primera vez. Puso la guinda en mi Sundae de Calgary».