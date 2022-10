Como pasaba durante las Guerras de los Miércoles por la Noche hasta que WWE decidió cambiar NXT a los martes para dejar de competir con Dynamite, esta noche ambos programas vuelven a coincidir con un episodio especial del de AEW en el que estarán en juego cuatro títulos. El show de la marca amarilla también va a ser realmente fuerte, empezando porque contará con regresos como el de Kevin Owens. Ambas compañías quieren darlo todo para competir entre sí y entregar a los fans el mejor producto posible.

Who is @TheDaltonCastle, you may ask? Well, according to the Party Peacock himself, he is an EXPERIENCE, and he has challenged @ringofhonor World Champion @IAmJericho for the World Title at TONIGHT'S Special TITLE TUESDAY #AEWDynamite LIVE from Cincinnati, Ohio at 8/7c on TBS! pic.twitter.com/DnnfEnduCt

— All Elite Wrestling (@AEW) October 18, 2022