Qué regreso tan esperado: Kevin Owens vuelve a NXT

Todos los que tuvimos la suerte de disfrutar de la aventura de Kevin Owens en NXT la recordamos con mucho cariño. No fue tanto tiempo pues rápidamente lo reclamaron en el elenco principal de WWE pero puede decirse que ha sido uno de los mejores luchadores en pasar por la marca amarilla. Llegó, la conquistó y se fue. Con algunos altibajos, la verdad es que «KO» no ha dejado de triunfar como Superestrella. También fue Campeón Universal. Y ahora que su jefe vuelve a ser Triple H todo parece alineado para recuperar sus mejores momentos.

► Kevin Owens vuelve a NXT

De hecho, acabamos de enterarnos de que esta noche Kevin Owens estará en NXT. No será un retorno a tiempo completo sino ocasional pero los fans enloquecerán cuando lo vean de nuevo en el programa. En Súper Luchas os estaremos contando todo lo que pase tanto con él como con los demás. De momento, vamos con su anuncio:

«Hola, chicos, soy yo, soy Kevin. Sí, el luchador, así es. Estoy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Sí, es genial. Sí, lo sé, lo sé, no he estado en Raw en algunas semanas. Ya sabéis que he estado en Twitter, la red social, y he leído a mucha gente diciendo que me echa de menos, lo cual aprecio mucho. Algunas personas no me extrañan, algunos están muy felices de que no esté allí. Bien por ellos. Pero la mayoría de la gente me echa de menos y eso es hermoso, realmente lo aprecio. Sí, voy a volver pronto, pero tengo noticias. Para todos los que me extrañan. Esta noche voy a estar en NXT. Sí, NXT, sí.

«También tienen un gran show por venir, Halloween Havoc, en Peacock. Me encanta decir esa palabra, Peacock. Y van a tener una lucha por el Campeonato NXT en ese show. Bron Breakker, el campeón, (Ilja) Dragunov, no sé cómo se dice ese nombre, y el otro tipo es… JD Mc… Donald, McDon… algo así. Shawn Michaels, ‘El Chico Rompecorazones», quien está a cargo de NXT, quiere que los tres estén juntos en el ring esta noche. Pero no quiere que todo se vuelva un caos así que quiere que yo, un ex Campeón NXT, esté allí para moderar.

«Sí, sé que es de Texas, pero, ¿quién soy yo para decir que no a Shawn Michaels, el más grande de todos, uno de mis ídolos, una de las personas por las que entre a la lucha libre? Por Shawn Michaels, estaré allí. Y es genial, no he estado en NXT en un tiempo, creo que será divertido. No, no, no, voy a estar allí para evitar el caos, para evitar la violencia, estaré allí para impedir cualquier lucha. Y si empiezan a pelear, voy a perder la cabe…«.