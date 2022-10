Gabe Sapolsky se encargará de los extras de Raw y SmackDown

Como lo reportamos a mediados de septiembre aquí en SÚPER LUCHAS, Triple H volvió a contratar para su equipo de trabajo en WWE y como persona de confianza a Gable Sapolsky. Y aunque no se supo en el momento cuál era su posición de trabajo, ahora la misma ya ha quedado clara.

Todo gracias a un reporte de Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Radio, en donde dijo que «Gabe Sapolsky estará a cargo de programar a los extras en televisión para Raw y SmackDown«.

► Gabe Sapolsky estará a cargo de los extras en la WWE de Triple H

En los eventos para TV de WWE, suele haber luchadores locales listos para cualquier circunstancia, por si se decide que se necesita personal de seguridad, o luchadores que actúen como policías, o luchadores para segmentos tras bambalinas o en luchas rápidas.

Por ejemplo, cuando hace años en Raw debutó James Ellsworth y fue brutalizado por Braun Strowman, había otros luchadores que estaban compitiendo por la oportunidad de salir en televisión. Al final, se decidieron por Ellsworth porque a Arn Anderson, en ese entonces productor de luchas tras bambalinas, le gustó la forma en que lanzó un puñetazo al aire como prueba, tan solo minutos antes del segmento.

«Estábamos varios chicos listos para debutar esa noche. Arn Anderson nos dijo que teníamos que lanzar un puñetazo; quién lo hiciera mejor sería el rival de Braun. Me eligió como primero para lanzar el golpe. Cuando lo hice, dijo: ‘No necesito ver a nadie más, vamos al ring’.

«Conocía a Braun de The Wyatt Family. Yo estaba como: ‘Ese es el tipo más grande de la empresa’. Entonces hablé con Jimmy Jacobs, que me dijo: ‘Vas a poder dar un discurso de 15 segundos’. Todo fue muy rápido.

«Después de la lucha, tras bastidores, el réferi me dice que hice un gran trabajo. Entonces Arn Anderson se me acerca y me dice: ‘Chico, hiciste mi trabajo tan fácil, gracias. Vince quiere verte’. Cuando lo veo me dice: ‘Ven aquí. Hiciste un gran trabajo, un gran trabajo’.

«Después, me dijo la mano, y también Triple H. Hubiera llorado. Vince McMahon es como nuestro Walt Disney cuando eres un aficionado de la lucha libre».