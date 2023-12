Tras el impresionante éxito de All In 2023, AEW volverá a Wembley para la edición 2024 del PPV. Y no sería la última, de hecho, Tony Khan quiere que sea anual. Así lo señala durante su reciente entrevista en The New York Post.

Following a record shattering UK debut at @wembleystadium this summer, All Elite Wrestling (@AEW) will return to Wembley Stadium in 2024 over the Bank Holiday on Sunday 25th August, #AEWAllIn London.

Tickets are on sale now from £30!

🎟 https://t.co/jj3LzBe0M1 pic.twitter.com/OuQibzU2Ek

— All Elite Wrestling (@AEW) December 1, 2023