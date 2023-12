El gancho de la primera entrega de AEW All In estuvo más allá de su cartel. Que este evento vendiera 80 mil boletos tuvo mucho que ver con el continente, incluso por encima del contenido, pues de esa cifra final, cerca de 35 mil se despacharon antes de que AEW anunciara un solo combate.

En 2024, con la segunda entrega anunciada para el 25 de agosto y desde el mismo escenario, ahora ya el contenido, agotado (en parte) el efecto novedad del continente, cobrará mayor importancia. Tal vez por ello, AEW no fuera con todo este pasado verano, ya en vistas de reservar alguna concreción monumental.

Por el momento, cuando la venta general de boletos arranca hoy sin ningún combate concretado, únicamente sabemos de la implicación de varios nombres como Will Ospreay o Bryan Danielson. AEW mantiene la incógnita sobre el futuro de MJF, ausente de las imágenes promocionales.

Y también hoy, The Athletic publica una entrevista realizada a Tony Khan donde AEW All In sirve como eje conductor, con un extracto de la misma que merece la pena resaltar.

Desde la contratación de Will Ospreay, se cree que el británico podría cerrar el show, incluso ganando el Campeonato Mundial AEW. Dos días atrás, «The Assassin» hizo una interesante publicación vía X (Twitter).

Ospreay tal vez esté apuntando a un tercer duelo contra Kenny Omega, que recordemos, se rumoró como parte del cartel de AEW All In 2023. Finalmente, Ospreay tuvo allí un 1 vs. 1 con Chris Jericho.

O quién sabe, el rival de Ospreay sea otro. Durante la comentada entrevista de Tony Khan con The Athletic, el mandamás de AEW sugiere que Bryan Danielson dejará de competir regularmente tras la gran cita británica.

Luego de un careo en la edición de Dynamite del pasado 14 de junio, en septiembre, Ospreay habló así sobre «The American Dragon».

Este próximo 4 de enero, Ospreay y Danielson lucharán en Wrestle Kingdom 18, aunque cada uno por separado. El Campeón de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP defenderá su oro ante Jon Moxley y David Finlay, mientras el miembro del Blackpool Combat Club se las verá con Kazuchika Okada.

#AEWAllIn London tickets just went on sale TODAY! We're off to a great start now, thank you all making it possible!



After making history at @wembleystadium, AEW will return in 2024 over the Bank Holiday on Sunday August 25!



Click Here for Tickets Now!: https://t.co/586IUirvlU pic.twitter.com/OrBLJaAhNf