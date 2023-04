Durante IMPACT Rebellion 2023, Tommy Dreamer se unió a Frankie Kazarian, Killer Kelly, Yuya Uemura y Bhupinder Gujjar para derrotar a Bully Ray, Moose, Masha Slamovich, Brian Myers y Kenny King en un Hardcore War Match. Una gran victoria para cerrar una historia. Después del evento, The Innovator Of Violence anunció que se tomará un tiempo de descanso.

> Tommy Dreamer se despide temporalmente

“Conozco a Frankie Kazarian desde la ECW original, recién comenzaba a entrenar. Se le ocurrió Killer Kowalski, se subió al ring y años después bromeamos sobre eso, donde dijo: ‘Esa fue la xperiencia y la experiencia más aterradora de mi vida’. Esta noche fue un ejemplo puro de lo que amo de la lucha libre profesional. Es una vía de escape. Es una salida para mí. No hay otro lugar en el que quisiera estar que en el medio de ese ring esta noche. He recibido tanto amor de la comunidad de lucha libre profesional. Solo tengo que decir gracias. Me iré por un tiempo.

“Mentalmente, no estoy aquí, y tengo que mejorar. Alguien más necesita mi amor. Yuya, Bhupinder, Killer Kelly, Frankie, deseo que el mundo siempre vea a través de mis ojos. Cuando camino, veo una gran cantidad de personas de diferentes países, razas, credos, todos mostrando su amor por una cosa, y eso es la lucha libre profesional. Es un mundo hermoso en el que he vivido, y va a ser el más difícil que tenga que dejar. Pero nuevamente, por esta noche, solo quiero agradecerte por todo lo que han hecho por mí. Literalmente he luchado frente a miles de millones de personas. Gracias por hoy, gracias por todo. Los amo, chicos“.

¿Te gustó Rebellion 2023?