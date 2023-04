¿Tommy Dreamer quiere entrar al WWE Hall of Fame?

Cualquiera diría que es cuestión de tiempo que Tommy Dreamer sea inducido al Salón de la Fama de la WWE. Muchos pensarán que cómo es posible que todavía no lo haya sido. Sin ninguna novedad al respecto, ahora hablamos de si él quiere entrar. Porque eso mismo le preguntaron recientemente en PWMania.

> Tommy Dreamer habla del WWE HOF

“Cualquier Salón de la Fama es un honor. Me encantaría, absolutamente. Es un gran honor ser reconocido por tu trabajo. Oye, WrestleMania, está en Filadelfia. Me encantaría. Si no sucede, no voy a quedar devastado. Cuando tienes aprecio por el amor, y por parte de tus compañeros, eso también es bueno. La otra parte es que el Salón de la Fama es un espectáculo. Sin embargo, significa mucho. Para responder a tu pregunta, si”.

The Innovator Of Violence habla también de si quiere tener más poder en IMPACT Wrestling, alcanzando el rol de vicepresidente ejecutivo:

“He estado haciendo el detrás de escena en la lucha libre desde ECW. Prácticamente he tenido algo que decir, poder, lo que sea que quieras decir, desde ECW. Incluso en WWE. En IMPACT también, la primera y la segunda vez. Para responder a su pregunta, también he trabajado con Vince McMahon, Paul Heyman, Scott D’Amore, un poco con Tony Khan. Te diré esto, e incluso dirigiré mi propia promoción. Esta gente no duerme. Comen y beben y trabajan para la empresa que representan. Conduje un programa independiente, Scott D’Amore ha sido mi amigo desde los años 90, y era tarde en la noche. Sabes, el show termina alrededor de las 11. Conduzco de Boston a Nueva York. Tengo unas tres horas de viaje. Son las 2:30, las tres menos cuarto de la mañana. ¿A quién puedo llamar que no esté en la costa oeste? Llamaré a Scott. Hablaremos un rato. Solo hablar como dos amigos. Estoy como: ‘Está bien, tengo que entrar a trabajar. Hablaré contigo más tarde’. Es como: ‘Muy bien, conduce seguro’. Entonces Scott enviará un correo electrónico a las 5:30 de la mañana. Me despertaré a las 11. Veré cuándo envió ese correo electrónico y luego lo responderé. Responderé enseguida”.

“He vivido las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ECW. Lo he vivido para la WWE, donde estaba de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y me despertaban en medio de la noche. Es un gran papel. No sé si lo haría de nuevo. Necesitas tiempo para ti. No veo eso con Scott. No esta casado, no tiene hijos. Se dedica a sus hijos llamado Impact Wrestling, y tiene un gran trabajo“.

