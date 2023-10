Ya se ha anunciado oficialmente su mano a mano para Crown Jewel 2023 así que LA Knight será el siguiente en tener la oportunidad de destronar a Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible WWE. Será un combate que con toda seguridad The Tribal Chief va a ganar habida cuenta de que el plan sigue siendo que tenga la revancha con Cody Rhodes en WrestleMania 40. Y entonces sería de esperar que The American Nightmare finalmente consiguiera ganar el título.

Dicho esto, Thunder Rosa no está de acuerdo con este planteamiento. La luchadora de AEW, que volverá en cualquier momento después de mucho tiempo lesionada, considera que debe ser Knight quien destrone a Reigns y que la rivalidad de este con Rhodes se está alargando demasiado. La de Tijuana expone su punto de vista en una reciente aparición en Busted Open Radio.

«¿Quién será el próximo en ser una gran estrella que pueda llevar ese título al siguiente nivel? En este momento, en un viernes, es LA Knight. No lo empujaron, no nos lo metieron a la fuerza, fue natural.

«El tipo es muy popular entre los fanáticos. Todos están como ‘¡Yeah! ¡Yeah!’ y a donde quiera que vayas, eso es lo que hace a una superestrella una superestrella. Él es una superestrella.

«Creo que se están tomando demasiado tiempo para ‘terminar la historia’. Estaba un poco molesta porque no obtuvo el título [en WrestleMania 39] cuando estaba en su punto máximo. Apuesto a que tampoco esperaban esto con LA Knight. No esperaban que se volviera tan popular en este momento.»

Is there more to the story? @WWERomanReigns 👀 @CodyRhodes #SmackDown pic.twitter.com/VbprTtEu6B

— WWE (@WWE) October 14, 2023