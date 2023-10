Años atrás, con la llegada de AJ Styles a WWE, hablamos de que la empresa entraba en una nueva etapa, la «IWC Era», en referencia a la comunidad luchística de internet y su influencia sobre las decisiones que venía tomando el gignte estadounidense.

Poco después, esa aparente potestad quedó tumbada, y en 2018, los McMahon, recordarán, prometieron que mejorarían la calidad del producto, luego de sonadas quejas y una caída de los ratings.

Actualmente, WWE luce lejos de cualquier tipo de crisis, con una candencia como no se veía desde la «Attitude Era». Y precisamente la ahora compañía de Endeavor decide apostar por un talento, LA Knight, cuyas maneras recuerdan a estrellas del pasado, para uno de sus shows sauditas, Crown Jewel, cual guiño al orgánico ascenso del gladiador mediante el apoyo de los seguidores.

Situarlo en el afiche oficial, después de tener un dime y direte con Roman Reigns el pasado viernes, ya nos dio una pista. Y hoy, WWE lo confirma: «The Tribal Chief» pondrá sobre la mesa el Campeonato Universal Indiscutible ante Knight.

Interesante dato que esta sea la segunda oportunidad titular (televisada) de Knight bajo los focos del elenco principal. WWE no quiere dejar pasar el «momentum» del otrora Eli Drake, aunque los fans estadounidenses seguramente hubieran preferido que tal combate se diera dentro de sus fronteras.

Desde la Mohammed Abdu Arena de Riad el próximo sábado 4 de noviembre, la oferta luchística de Crown Jewel 2023 va poco a poco incrementándose, ya con tres combates definidos.

BREAKING: As first reported by @latimes, @WWERomanReigns will defend the Undisputed WWE Universal Championship against @RealLAKnight at #WWECrownJewel in Riyadh, Saudi Arabia! 🔥



