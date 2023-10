El mes pasado, adelantamos en SÚPER LUCHAS que la próxima película de Drew McIntyre será ‘The Killer’s Game’. En ella compartirá elenco con el exWWE Batista, así como Ben Kingsley, Ice Cube o Sofia Boutella. Entre otros detalles, publicamos también la sinopsis: La historia se centra en Joe Flood, un sicario que se enorgullece de matar solo a aquellos que merecen morir hasta que un buen día su médico le dice que solo le quedan unos pocos meses de vida. Flood firma entonces un contrato abierto con los asesinos del mundo, pero pronto descubre que el laboratorio cometió un error y que se encuentra en perfecto estado de salud. Ahora, tendrá que defenderse de todos sus antiguos socios que intentan matarlo.

► Hollywood, ¿destino de Drew McIntyre?

Más recientemente, hablando en Crash & AJ, The Scottish Warrior confirmó su participación en el proyecto y habló de su posible futuro en Hollywood:

«Tal vez. Nunca he querido hacer otra cosa que WWE y luchar. No sé si realmente lo tengo en mente o si es Hollywood el que me tiene en la mira. Las oportunidades siguen llegando a mi camino, lo cual está genial. Me encanta salir de mi zona de confort y hacer crecer mi marca, lo que a su vez atrae más atención a WWE.

«Recientemente, estuve involucrado en algunos proyectos. Tuve la oportunidad de participar en una película de Dave Bautista que se estrenará, no sé, el próximo año, y tendré un papel destacado en esa película. Fue divertido hacerlo. Parece que las oportunidades me encuentran en lugar de que yo las busque. Veremos qué depara el futuro.»

Mientras tanto, McIntyre está buscando destronar a Seth Rollins como Campeón Mundial de Peso Completo WWE.